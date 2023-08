Urbanimmersive Inc. est une entreprise canadienne qui développe et commercialise immersive, qui est une plateforme de logiciel-service (SaaS) proposant des solutions de marketing immersif, du matériel photographique tridimensionnel (3D) et des services de photographie aux photographes professionnels. La société opère à travers trois segments : Logiciels, Équipement photographique et Services. Le segment Logiciels propose une plateforme marketing SaaS aux photographes professionnels et autres fournisseurs de contenu visuel immersif. Le segment Équipement photographique propose un service de revente d'équipement photographique 3D. Le segment Services propose des services de photographie immobilière, de plans d'étage et de mesures. Ses solutions s'adressent aux photographes immobiliers, aux agents immobiliers et à d'autres industries, notamment la gestion d'actifs, les établissements d'enseignement, le divertissement, la santé et le bien-être, l'hôtellerie, les musées et les bâtiments historiques, les espaces de bureaux, les restaurants et le commerce de détail.

Secteur Services et conseils en informatique