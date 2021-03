Un des plus importants services de police d'Amérique du Nord choisit la technologie de visites 3D d'Urbanimmersive

SAINT-HUBERT, Québec, 04 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est fière d’annoncer aujourd’hui que l'un des plus importants services de police en Amérique du Nord a choisi la technologie de visites immersives 3D d'Urbanimmersive. Le client a demandé à demeurer anonyme pour des raisons de confidentialité mais fournira à Urbanimmersive des références sur demande auprès d’autres services de police.



Le client utilisera la technologie 3D d'Urbanimmersive pour créer des visites 3D hors ligne de bâtiments hautement sécurisés et sensibles. Ils utiliseront les visites 3D à des fins d'inspection des bâtiments hors site, de documentation et de formation à distance du personnel des services de police.

Urbanimmersive fournira sa technologie 3D sur un modèle de licence annuelle qui incluera l'utilisation de l'application Ui Capture, les visites immersives 3D et les plans de plancher. Urbanimmersive fournira également au client des kits de caméras 360 qui incluent des étuis de protection sur mesure avec de la mousse prédécoupée conçue par Urbanimmersive pour transporter facilement dans un seul boîtier tous les éléments matériels nécessaires aux analyses de contenu visuel.

Le client a sélectionné la solution des visites 3D d'Urbanimmersive, comparativement à d'autres technologies 3D disponibles, pour sa capacité à produire et à utiliser des visites 3D sans aucune dépendance à internet et pour ses fonctionnalités avancées telles que la possibilité d'utiliser une application de prise d’images qui permet de numériser automatiquement l'alignement d’images 360, d’intégrer l'éditeur de plans de plancher, qui est un puissant outil de hotspots 3D et qui offre la possibilité d'étendre l'utilisation des visites immersives 3D avec des réunions interactives ('UiMeet3D') pour les inspections et la formation hors site de groupe à distance.

La licence et le matériel fournis par Urbanimmersive dans le cadre de cette entente rendront le client totalement autonome dans le processus de capture de contenu visuel, de création de visites 3D et de plans de plancher.

« Pour une première entente dans le marché de la sécurité, nous ne pourrions être plus heureux que ce soit avec l'un des plus grands et prestigieux services de police en Amérique du Nord. Le potentiel du marché de la sécurité pour les visites 3D est énorme et nous avons l'intention de tirer profit de cette nouvelle entente pour exploiter davantage ce marché à l’échelle mondiale. Cela nous amènera également des revenus de licences récurrents sur une base annuelle ", a déclaré Ghislain Lemire, président et PDG d'Urbanimmersive.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.