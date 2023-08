Urbanise.com Limited est un fournisseur australien de plateformes SaaS (Software-as-a-Service) basées sur le cloud pour la gestion immobilière, en particulier les strates et les industries de gestion des installations. La société est principalement engagée dans le développement et la commercialisation de la propriété intellectuelle associée aux licences de logiciels et aux services de conseil. Elle opère à travers trois segments géographiques : APAC, E/ME et Afrique. La plateforme Urbanise Strata est utilisée pour gérer les plans de copropriété pour les immeubles d'habitation et les grandes communautés de logement. Le système est basé sur le cloud et intègre les fonctions de gestion, de communication et de comptabilité sur une seule plateforme intégrée. La plateforme Urbanise FM est spécialement conçue pour aider les gestionnaires d'installations à gérer leurs ordres de travail, à diriger les entreprises, à suivre la gestion de leurs actifs et à se tenir au courant des obligations contractuelles de leurs clients. Ses filiales à part entière comprennent Mystrata Pty Limited, Mystrata Holdings Pty Limited et Mystrata Middle East FZ LLC.

Secteur Services et conseils en informatique