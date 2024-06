Urbanise.com Limited est un fournisseur australien de plateformes SaaS (Software as a Service) basées sur le cloud pour la gestion immobilière, en particulier la gestion des strates et des installations. Ses segments comprennent Strata et Facilities. Elle se spécialise dans la fourniture de solutions proptech de pointe par le biais de ses deux plateformes : Urbanise Strata et Urbanise FM. La plateforme Strata gère les fonctions de communication et de comptabilité pour les immeubles d'habitation, les tours commerciales en copropriété et les grandes communautés de logement. La plateforme de gestion des installations gère la réparation et l'entretien des infrastructures, des bâtiments et des propriétés résidentielles et commerciales. Urbanise Strata permet aux gestionnaires de copropriété d'administrer les plans de copropriété et les propriétés en copropriété. Le logiciel Urbanise FM aide les gestionnaires d'installations à assurer la maintenance des biens immobiliers et la supervision des entrepreneurs. Sa clientèle s'étend sur 17 pays, avec plus de 600 000 lots gérés sur Urbanise Strata et 2,2 millions d'actifs gérés sur Urbanise FM.

Secteur Services et conseils en informatique