Urgent.ly Inc. fournit une plateforme logicielle d'assistance à la mobilité connectée. Cette plateforme met en relation les propriétaires et les opérateurs de véhicules avec des professionnels du service qui fournissent une assistance routière traditionnelle, une maintenance proactive et des services de réparation. La société opère à travers un seul segment : Services d'assistance à la mobilité. Le segment des services d'assistance à la mobilité comprend tous les produits, services et logiciels. La société dessert les secteurs de l'assurance, de l'automobile, des flottes et de la location. La société propose des services d'assistance routière (RAS) par le biais de sa plateforme logicielle, principalement aux États-Unis et au Canada. La plateforme de la société permet à ses clients (partenaires clients) d'externaliser la prestation de tout ou partie de leurs programmes d'assistance routière. La société gère le processus d'assistance routière depuis la réception de l'appel de détresse initial ou de la demande en ligne jusqu'au règlement final.

Secteur Logiciels