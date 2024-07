Uriel Gas Holdings Corp. est une société pétrolière et gazière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. La société détient une participation directe de 100 % dans la propriété de Richdale. La propriété de la société couvre environ 5 920 acres bruts et est située à environ 100 miles au nord-est de Calgary, en Alberta.