UroGen Pharma Ltd. Est une société biopharmaceutique basée en Israël. La société est engagée dans la construction de solutions pour les cancers et les maladies urologiques. UroGen a mis au point l'hydrogel RTGelTM à chaleur inversée, une plate-forme technologique brevetée à libération prolongée basée sur l'hydrogel qui a le potentiel d'améliorer les profils thérapeutiques des médicaments existants. Ses principaux produits candidats comprennent MitoGel et VesiGel, formulés à l'aide de sa technologie brevetée d'hydrogel à déclenchement thermique inverse, ou RTGel. MiroGel ( UGN-101) est une formulation à libération prolongée de l'agent chimiothérapeutique Mitomycine C pour le traitement du carcinome urothélial de bas grade des voies supérieures, un cancer urothélial des voies supérieures. VesiGel (UGN-102) est une formulation à libération prolongée d'une dose élevée de Mitomycine C pour le traitement du cancer de la vessie de bas grade non invasif sur le plan musculaire (LG-NMIBC).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale