MISES À JOUR COMMERCIALES : Amaroq trouve de l'or ; Power Metal termine son forage

Uru Metals Ltd - Investisseur et développeur de projets miniers basé à Toronto - Annonce l'identification d'une zone minéralisée à plus haute teneur en nickel au projet Zeb, en Afrique du Sud, par la société Zeb Nickel Corp. détenue à 75 %. Déclare que des trous plus profonds ont révélé une teneur en nickel plus élevée à la base de son estimation historique des ressources, une zone que les forages historiques n'ont pas réussi à tester. Elle note que des forages supplémentaires pourraient conduire à des intersections de nickel à plus haute teneur et à une augmentation globale de la teneur.

Amaroq Minerals Ltd - Société de développement minier axée sur le Groenland - Déclare avoir recoupé de l'or dans tous les trous de forage terminés, dont 1,9 mètre à 1,58 gramme d'or par tonne et 2 mètres à 0,84 gramme d'or. Les sondages indiquent un système de minéralisation aurifère lié à une intrusion, associé à une cible de grand tonnage. Note que les résultats de l'échantillonnage de surface à East Ridge, à 2 kilomètres au sud-ouest, comprennent de l'or visible observé dans des veines de quartz. "Les résultats constituent une étape positive vers la réalisation du potentiel de Vagar Ridge, une cible dont l'empreinte en surface est très étendue et qui, selon nous, recèle d'importantes ressources. Nous prévoyons de déployer la même stratégie d'exploration de forage de reconnaissance soigneusement ciblée et de modélisation géologique que celle que nous avons mise en œuvre avec succès sur notre projet Nalunaq, pierre angulaire, ce qui améliorera la confiance avant un forage plus intensif des ressources", commente Eldur Olafsson, directeur général.

Berkeley Energia Ltd - Société d'énergie propre axée sur la mise en production du projet Salamanca, détenu à 100 % par Berkeley, en Espagne - Le ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique a notifié qu'il avait rejeté l'appel administratif de Berkeley contre le rejet par MITECO de l'autorisation de construction de l'usine de concentré d'uranium en tant qu'installation radioactive sur le projet Salamanca. MITECO a rejeté l'autorisation de construction en 2021, ce qui, selon Berkeley, a été fait sans suivre la procédure légalement établie.

Power Metal Resources PLC - Société d'exploration basée à Londres se concentrant sur les découvertes de métaux à l'échelle mondiale -

Termine un programme de forage au diamant de 2 404 mètres au projet Molopo Farms. Dit que le premier trou de forage a été foré à une profondeur de 483 mètres, tandis que le plus profond était de 650 mètres. Note que le programme de forage total était composé de cinq trous de forage. La société déclare qu'elle termine la diagraphie détaillée de ses carottes restantes, et qu'elle traite et expédie les échantillons restants pour des tests d'analyse. Le directeur général Paul Johnson déclare : "L'achèvement de ce programme de forage représente une étape importante pour Power Metal et je remercie les équipes opérationnelles pour un travail bien fait. Cet exercice a exigé une certaine flexibilité, les équipes se mobilisant sur plusieurs sites, ce qui a nécessité une adaptation rapide aux exigences techniques changeantes sur une base itérative."

