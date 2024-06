U.S. Bancorp est un groupe de services financiers organisé autour de 5 pôles d'activités : - banque de détail (41,3% des revenus) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, prêt hypothécaire, assurance, etc.) ; - prestations de services de paiement (24,2%) ; - banque d'affaires et banque commerciale (18,6%) ; - gestion de patrimoine (12,3%) ; - banque de marché (3,6%). A fin 2020, le groupe gère 429,8 MdsUSD d'encours de dépôts et 297,7 MdsUSD d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 2 434 agences bancaires implantées aux Etats-Unis.

Secteur Banques