Deux grandes banques régionales américaines ont levé un total de 4,75 milliards de dollars en vendant des obligations jeudi, en raison d'une forte demande, signe que les investisseurs à revenu fixe ne sont plus inquiets au sujet des banques régionales après la crise bancaire de mars.

Citizens Bank a vendu jeudi 1,25 milliard de dollars d'obligations de premier rang non garanties à six ans, remboursables par anticipation et à taux fixe-variable. U.S. Bancorp, quant à elle, a vendu pour 3,5 milliards de dollars d'obligations de premier rang non garanties à taux fixe-variable, remboursables par anticipation, à six ans et à 11 ans.

Les opérations des banques font suite à la vente d'obligations de 2,5 milliards de dollars réalisée mercredi par leur homologue PNC Bank. Cette vente a été accueillie par une forte demande de la part des investisseurs et le carnet d'ordres a reçu plus de six fois ce montant.

Les acteurs du marché s'attendent à une demande tout aussi forte pour les transactions bancaires d'aujourd'hui, signe que les investisseurs ont surmonté la crise bancaire régionale de mars dernier, au cours de laquelle trois banques américaines de taille petite à moyenne ont fait faillite en l'espace de cinq jours.

"La demande de crédit est très forte en ce moment pour les banques régionales", a déclaré Natalie Trevithick, responsable de la stratégie de crédit de qualité chez le gestionnaire d'actifs Payden & Rygel.

"Cela reflète sans aucun doute un certain consensus sur le fait que nous avons survécu à la crise.

Selon Informa Global Markets, les nouvelles obligations de Citizens et de U.S. Bancorp ont été évaluées à un écart de 27 à 30 points de base par rapport à leurs niveaux de prix initiaux, ce qui reflète une forte demande de la part des investisseurs pour leurs titres.

"Le marché est chaud en ce moment", a déclaré Dan Krieter, directeur de la stratégie pour les obligations américaines de première qualité chez BMO Capital Markets. "Les inquiétudes concernant le mois de mars se sont apaisées... Ces craintes ont disparu aujourd'hui.

Le marché devrait s'attendre à ce que des transactions similaires se poursuivent jusqu'à la fin du mois de janvier, selon M. Krieter, qui a fait remarquer que BMO prévoyait entre 50 et 55 milliards de dollars d'émissions de Yankee et de banques régionales non américaines d'ici la fin du mois.

La décision des banques régionales de faire appel au marché obligataire pendant la semaine écourtée par les fêtes - comme leurs homologues plus importantes, les banques d'importance systémique mondiale (GSIB) - fait suite à la publication de leurs derniers résultats.

Bank of America a également fait appel au marché obligataire jeudi, en vendant pour 5 milliards de dollars d'obligations senior non garanties à taux fixe-variable à 11 ans.

Parmi les autres GSIB qui ont émis de la dette cette semaine, citons JPMorgan, Morgan Stanley et Wells Fargo. (Reportage de Matt Tracy, édition de Marguerita Choy)