U.S. Bank étoffe son offre client en Europe avec de nouvelles capacités de services FNB et annonce son premier client FNB européen

U.S. Bank annonce aujourd’hui le lancement de ses nouveaux services de fonds négociés en bourse (FNB) en Europe, ainsi que son premier client pour cette offre. U.S. Bank soutiendra la version européenne de l’Inflation Beneficiaries ETF (mnémo : INFBN NA) d’Horizon Kinetics, un fonds géré activement qui cherche à s’attaquer à l’un des facteurs économiques et d’investissement les plus importants — l’inflation — en identifiant des entreprises uniques et évolutives qui ont le potentiel de prospérer dans un environnement inflationniste. Le fonds est structuré sous la forme d’un FNB d'OPCVM et se négociera dans un premier temps sur Euronext Amsterdam.

U.S. Bank fournira à ses clients une gamme exhaustive d’offres, y compris des solutions d’administration de fonds, d’agence de transfert, de dépositaire et de conservation mondiale, ainsi qu’un certain nombre de services spécialisés de fonds européens négociés en bourse. « Cette offre s’appuie sur notre réputation aux États-Unis en tant que fournisseur de choix pour plusieurs grands émetteurs de FNB américains », déclare Ken Somerville, responsable de U.S. Bank Global Fund Services Ireland. « Nous sommes fiers d’apporter cette capacité en Europe et de travailler avec Horizon Kinetics pour déployer ce nouveau produit prometteur. »

Et Somerville d'ajouter : « Nous sommes en mesure de desservir à la fois les clients FNB existants d'U.S. Bank qui prévoient d’étendre leur distribution de FNB à l'Europe, ainsi que de nouveaux clients visant à lancer des fonds dans l’écosystème européen des FNB. Notre équipe est fière d’apporter le meilleur d'U.S. Bank des deux côtés de l’Atlantique avec un modèle opérationnel mondial qui peut accueillir les fonds d’OPCVM américains et européens sur une plateforme unique. »

Alun Williams, responsable de l’exploitation, Horizon Kinetics, déclare : « C’est un nouveau marché pour nous et nous sommes ravis qu'U.S. Bank soit en mesure de nous guider grâce à son expertise de terrain, pour offrir à nos clients européens un produit qui suivra une stratégie similaire à celle de l’Inflation Beneficiaries ETF (mnémo : INFL US) d'Horizon Kinetics, en mettant l’accent sur l’exposition à des entreprises aux actifs durables et nécessitant peu de capitaux. »

Avec ce lancement des services FNB en Europe, U.S. Bank renforce sa relation avec Intercontinental Exchange (ICE) alors que ce dernier adopte l'ICE ETF Hub en tant que plateforme front end et de saisie d'ordres pour les clients FNB d'U.S. Bank. L'ICE ETF Hub est dynamique et entièrement intégré — rationalisant le trading sur le marché primaire et permettant un flux optimal d’abonnement et de rachat depuis le participant autorisé jusqu’au règlement sur le marché secondaire.

« Nous sommes ravis de travailler avec U.S. Bank pour étendre les FNB européens, en nous appuyant sur notre vision d’établir une solution mondiale multi-émetteurs pour le marché des FNB », déclare Peter Borstelmann, président d’ICE Bonds. « L'ICE ETF Hub apporte des workflows efficaces au trading sur le marché primaire des FNB et prend en charge les négociations standard et personnalisées. Ces outils offrent un processus normalisé et simplifié de création et de rachat d’actions FNB pour U.S. Bank et ses clients. »

U.S. Bank Global Fund Services, ainsi que U.S. Bank Global Corporate Trust and Custody et U.S. Bancorp Asset Management, comprennent la division Investment Services, qui détenait 9,8 trillions de dollars d’actifs en conservation et administration au 31 décembre 2022. U.S. Bank propose des solutions Investment Services depuis trois emplacements européens : l'Irlande, Londres et Luxembourg. Pour plus d’informations, visitez usbank.com/investmentservices.

À propos d'U.S. Bank

Avec environ 77 000 employés et 675 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2022, U.S. Bancorp est la société mère de l'U.S. Bank National Association. Basée à Minneapolis, l’entreprise sert des millions de clients aux niveaux local, national et mondial grâce à un mix diversifié d’activités : services bancaires aux particuliers et aux entreprises ; services de paiement ; services bancaires d'affaires et commerciaux ; et services de gestion patrimoniale et d’investissement. MUFG Union Bank, composée principalement de succursales bancaires de détail sur la côte ouest, a rejoint U.S. Bancorp en 2022. La société a été reconnue pour son approche de l’innovation numérique, de la responsabilité sociale et du service à la clientèle, et comme l’une des sociétés les plus éthiques du monde 2022 et la banque suprarégionale la plus appréciée de Fortune. Complément d'informations sur usbank.com/about.

À propos d’Horizon Kinetics

Horizon Kinetics LLC est la société mère d'Horizon Kinetics Asset Management LLC, un conseiller en placement enregistré à la SEC, ainsi que de KBD Securities, LLC et Kinetics Funds Distributor LLC, deux courtiers/revendeurs à finalité spécifique enregistrés à la SEC et membres de la FINRA. Horizon Kinetics est une société d’investissement indépendante qui adhère à une philosophie d’investissement à long terme, anticonformiste et basée sur des valeurs que les fondateurs ont créée il y a 26 ans chez Bankers Trust Company. Horizon Kinetics compte plus de 70 employés et dispose de bureaux à New York et White Plains, dans l'État de New York. Pour plus d’informations sur Horizon Kinetics, visitez www.horizonkinetics.com

À propos d'Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE : ICE) est une entreprise du Fortune 500 qui conçoit, construit et exploite des réseaux numériques pour connecter les personnes aux opportunités. Nous fournissons des services de technologies et données financières dans les principales classes d’actifs qui offrent à nos clients l’accès à des outils de workflow critiques qui augmentent la transparence et l’efficacité opérationnelle. Nous exploitons des bourses, notamment le New York Stock Exchange, et des chambres de compensation qui aident à investir, à lever des capitaux et à gérer les risques dans plusieurs classes d’actifs. Nos services complets de données à revenu fixe et nos capacités d’exécution fournissent des informations, des analyses et des plateformes qui aident nos clients à tirer parti des opportunités et à fonctionner plus efficacement. Chez ICE Mortgage Technology, nous transformons et numérisons le processus des prêts hypothécaires résidentiels aux États-Unis, de l’engagement des consommateurs à l’enregistrement des prêts. Ensemble, nous transformons, rationalisons et automatisons les secteurs afin de connecter nos clients aux opportunités.

Les marques commerciales d’ICE et/ou de ses filiales comprennent Intercontinental Exchange, ICE, ICE block design, NYSE et New York Stock Exchange. Les informations concernant les autres marques commerciales et les droits de propriété intellectuelle d’Intercontinental Exchange, Inc. et/ou de ses filiales sont disponibles ici. FactSet® est une marque commerciale de FactSet Research Systems, Inc. D’autres produits, services ou noms de sociétés mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et peuvent être la marque de service ou de commerce de ceux-ci. Les documents d’informations clés pour certains produits couverts par le règlement de l’UE sur les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance sont consultables sur le site web boursier correspondant, sous la rubrique « Key Information Documents (KIDS) ».

Déclaration de règle refuge (Safe Harbor) en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations figurant dans ce communiqué de presse concernant l'activité d’ICE qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui impliquent des risques et des incertitudes. Pour une discussion sur les autres risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs, consultez les rapports d'ICE déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs de risque dans le rapport annuel d’ICE sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, tel que déposé auprès de la SEC le 2 février 2023.

U.S. Bank Global Fund Services est une filiale en propriété exclusive d'U.S. Bank, N. A. Custody et des services de prêt sont offerts par U.S. Bank, N.A.

U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited est enregistrée en Irlande, sous le numéro d’entreprise 413707. Siège social : 24 - 26 City Quay, Dublin 2, Irlande. Administrateurs : Ken Somerville, Rose Clear, Brett Meili (États-Unis), James Hutterer (États-Unis), Eimear Cowhey. U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited est réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. est enregistrée au Luxembourg sous le numéro RCS B238278. Siège social : 3e étage, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. est autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Elavon Financial Services DAC, opérant sous le nom d'U.S. Bank Depositary Services, est réglementé par la Banque centrale d’Irlande et est enregistré en Irlande auprès du Companies Registration Office sous le numéro 418442. Le siège social est Block F1, Cherrywood Business Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlande D18 W2X7.

U.S. Bank ne garantit pas les produits, services ou performances de ses filiales et fournisseurs tiers.

