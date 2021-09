US Bancorp : La Chambre de commerce du Canada choisit Elavon comme partenaire de choix pour ses membres souhaitant obtenir des services de paiement

La Chambre de commerce du Canada, porte-étendard des petites entreprises grâce à ses quelque 450 chambres locales qui représentent plus de 200 000 entreprises canadiennes, a désigné Elavon comme partenaire de choix, proposant à ses membres un moyen simple, sécuritaire et fiable d’accepter les paiements de leurs clients.

Elavon exerce ses activités au Canada depuis 2005 et aide les entreprises à s’adapter à l’évolution des préférences d’achat des clients, des exigences réglementaires et sécuritaires ainsi que des nouvelles technologies leur permettant d’être plus efficaces.

Les PME pourront ainsi profiter des capacités d’acquisition développées d’Elavon ainsi que de ses outils modulables de traitement des cartes de débit et de crédit, adaptables à leurs besoins. Les entreprises bénéficieront également d’une expérience de paiement harmonieuse, rendue possible par un point d’intégration unique permettant d’accroître l’acceptation, d’améliorer l’expérience client et de réduire la fraude.

« Nous sommes fiers d’être au service des entreprises canadiennes, surtout en cette période où la reprise des activités n’a jamais été aussi importante », a fait valoir Mia Huntington, vice-présidente directrice, Activités numériques et associations, d’Elavon. « La demande est soutenue pour les modes de paiement sans contact, de même que pour les processus de paiement simples et sécuritaires s’intégrant à d’autres logiciels commerciaux essentiels. Nous pouvons aider les entreprises à répondre à cette demande, et ce, de manière à assurer leur tranquillité d’esprit. »

« Au cours des 18 derniers mois, le nombre de PME canadiennes ayant adopté le commerce électronique a augmenté de façon exponentielle », a souligné Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada. « Au nom des quelque 250 000 entreprises membres qui constituent notre réseau, nous sommes heureux de collaborer avec les experts en paiement d’Elavon, qui reconnaissent que les clients passent aussi bien par la porte du magasin que par le site Web des entreprises. Comme partenaire, Elavon vous aidera à répondre aux besoins de votre entreprise et aux attentes de vos clients en vous proposant des options de paiement électronique flexibles. »

Les membres ayant recours aux solutions de paiement d’Elavon pourront profiter de la tarification préférentielle réservée aux partenaires.

En optant pour Elavon, les entreprises peuvent :

accepter les paiements en ligne, en magasin ou par l’entremise de la solution en itinérance Converge®, une plateforme de commerce électronique tout-en-un;

simplifier leurs opérations et découvrir d’autres perspectives grâce à talech, notre solution de point de vente interne conçue pour évoluer avec l’entreprise;

compter sur des gestionnaires de comptes dévoués pour aider à atteindre les objectifs commerciaux;

tirer parti d’un service à la clientèle multilingue interne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;

gérer tous les éléments des activités de paiement de leurs clients grâce au portail en ligne pour commerçants d’Elavon;

mieux gérer leurs liquidités en touchant leurs fonds le jour suivant.

Pour en savoir plus sur l’arsenal de solutions de paiement performantes d’Elavon, consultez la page https://www.elavon.ca/fr.html. Pour connaître les avantages d’être membre de la Chambre de commerce du Canada, composez le 1 844 935-3621.

À propos d’Elavon

Elavon est la propriété exclusive de U.S. Bank, cinquième banque en importance aux États-Unis, et offre des solutions et des services intégraux de traitement des paiements à plus de deux millions de clients à l’échelle mondiale. Principal fournisseur des compagnies aériennes et parmi les cinq principaux fournisseurs dans les secteurs de l’hôtellerie, des soins de santé, de la vente au détail et du secteur public et de l’enseignement, les solutions de paiement novatrices d’Elavon visent à résoudre les irritants des entreprises, qu’elles soient petites ou grandes. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page https://www.elavon.ca/fr.html.

À propos de la Chambre de commerce du Canada

La Chambre de commerce du Canada contribue au développement des entreprises qui soutiennent nos familles, nos collectivités et notre pays. Pour ce faire, elle influence les politiques gouvernementales, fournit les services dont votre entreprise a besoin et vous met en contact avec les sources d’information dont vous avez besoin, des occasions de développement et un réseau de chambres locales, d’entreprises, de décideurs et de pairs à l’échelle nationale, dans tous les secteurs de l’économie et à tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu’à l’étranger. Elle apporte un soutien sans réserve aux entreprises et au rôle vital que celles-ci jouent dans l’édification et le maintien de notre grand pays.

