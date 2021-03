US China Biomedical Technology : Afghanistan-USA, Russie et Chine appellent à un cessez-le-feu immédiat 18/03/2021 | 22:47 Envoyer par e-mail :

par Gabrielle Tétrault-Farber MOSCOU, 18 mars (Reuters) - Les Etats-Unis ont été rejoints jeudi par la Russie, la Chine et le Pakistan dans leur appel à un cessez-le-feu immédiat en Afghanistan, alors qu'une conférence organisée à Moscou a montré la détermination de Washington à convaincre les puissances régionales à propos de son plan de paix. A six semaines de la date butoir pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, où elles ont présentes depuis près de vingt ans, Les Etats-Unis ont envoyé pour la première fois un haut représentant prendre part à des discussions de paix régionales organisées par la Russie. La conférence moscovite avait pour but de donner du souffle aux négociations menées au Qatar par le gouvernement afghan et les taliban, alors que le pouvoir à Kaboul reproche aux insurgés de n'avoir pas fait suffisamment pour endiguer les violences. "A ce tournant, nos quatre pays appellent les deux camps à mener des discussions et conclure un accord de paix qui mettra fin à plus de quatre décennies de guerre en Afghanistan", est-il écrit dans un communiqué commun publié à l'issue des discussions. (version française Jean Terzian)

© Reuters 2021

