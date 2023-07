US Lighting Group, Inc. est un fournisseur de technologies composites. La société développe ses produits dans les secteurs des véhicules de loisirs, de la marine et des habitations en matériaux composites. La société possède quatre filiales qui conçoivent et commercialisent divers produits : Cortes Campers, LLC (Cortes Campers), Futuro Houses, LLC (Futuro Houses), Fusion X Marine, LLC (Fusion X Marine) et MIG Marine Corporation (Mig Marine). Cortes Campers est une marque de camping-cars en fibre de verre moulée et son produit phare est le Cortes 17. Futuro Houses se concentre sur la conception et la vente de maisons en fibre de verre moulée. Fusion X Marine est un concepteur de bateaux haute performance. MIG Marine est une entreprise de fabrication de matériaux composites qui fabrique des produits en fibre de verre moulée pour ses autres secteurs d'activité. La société et ses filiales disposent d'installations de fabrication et de recherche et développement (R&D) à Cleveland, dans l'Ohio.

Secteur Equipements et composants électriques