US Nuclear Corp propose une gamme complète d'équipements et de services de détection des radiations. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de quatre divisions : Optron Scientific Company Inc. (Technical Associates), Overhoff Technology Corporation, Electronic Control Concepts et Cali From Above (CFA). Technical Associates est spécialisée dans la conception et la fabrication de moniteurs et d'appareils portatifs de détection des rayonnements. Overhoff Technology Corporation est spécialisée dans la conception et la fabrication de moniteurs de tritium pour l'air et l'eau. Electronic Control Concepts est spécialisé dans les compteurs de test et de maintenance pour les appareils à rayons X destinés aux utilisateurs médicaux et industriels. Cali From Above propose des services d'inspection spécialisés en hauteur et dans des endroits difficiles d'accès grâce à l'utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV). Les moniteurs d'eau à rayonnement de la société permettent de détecter les matières radioactives dans l'eau potable, les eaux souterraines, les précipitations, les rivières et les lacs.

Secteur Machines et équipements industriels