L'augmentation de la valeur liquidative de l'US Solar Fund est compensée par une perte fiscale aux États-Unis ; la production est en baisse

(Alliance News) - US Solar Fund PLC a annoncé jeudi une légère baisse de sa valeur d'actif net, la production ayant chuté de 40 % au quatrième trimestre.

US Solar Fund est une société d'investissement qui se concentre sur la possession et l'exploitation d'actifs d'énergie solaire en Amérique du Nord et dans d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans les Amériques.

La société a déclaré que la valeur liquidative au 31 décembre, à la fin du quatrième trimestre, était de 320,0 millions de dollars, soit une baisse de 0,7 % par rapport aux 322,2 millions de dollars au 30 septembre. La société a déclaré qu'elle avait constaté une augmentation de la juste valeur du portefeuille, mais qu'elle avait été compensée par le paiement de dividendes, les coûts d'exploitation et les pertes fiscales américaines.

US Solar a déclaré que la production totale au cours du quatrième trimestre était de 168 gigawattheures, soit une baisse de 40% par rapport aux 281 du troisième trimestre, ce qui porte la production totale pour 2022 à 908 gigawattheures.

La société a noté que la répartition de ses actifs sur différents sites signifiait que les conditions météorologiques variaient, réduisant ainsi le risque que la production soit affectée par un seul événement ou une tendance météorologique locale.

Tous les actifs de l'entreprise font l'objet de contrats d'achat d'électricité, avec des prix contractuels pour toute l'électricité produite, la durée moyenne des contrats d'achat d'électricité étant de 13,8 ans à la fin du quatrième trimestre.

US Solar procède actuellement à un examen stratégique, qui devrait être achevé d'ici la fin du premier trimestre 2023. La société a déclaré que l'examen, visant à maximiser la valeur pour les actionnaires, envisagera toutes les options, y compris la vente de la société, la vente des actifs du portefeuille ou la modification de ses accords de gestion des investissements.

Les actions de US Solar Fund ont augmenté de 0,1 % à 0,81 USD chacune à Londres jeudi à la mi-journée.

