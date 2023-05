TClarke prolonge son gain ; Eurocell s'effondre

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce vendredi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

TClarke PLC, en hausse de 1,6% à 149,28 pence, fourchette de 12 mois 106,00p-177,50p. Le titre ajoute à son gain hebdomadaire, en hausse de 14%. La société de services d'ingénierie a déclaré mercredi que les échanges au cours des premiers mois de 2023 ont continué d'être solides et qu'elle reste "très confiante" dans le fait que le chiffre d'affaires dépassera 500 millions de livres sterling pour la première fois. En 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 426,0 millions de livres sterling.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

US Solar Fund PLC, baisse de 12% à 0,70 USD, fourchette de 12 mois 0,70- 0,89 USD. La société met fin à son processus de vente formel, déclarant qu'elle n'a pas reçu de propositions appropriées. La société d'investissement, qui se concentre sur les actifs d'énergie solaire en Amérique du Nord, avait annoncé une révision stratégique en octobre. US Solar Fund dit avoir reçu une éventuelle proposition portant sur l'ensemble des actions, qu'elle a rejetée car elle présentait une décote importante par rapport à sa dernière valeur d'actif net déclarée.

----------

Eurocell PLC, baisse de 13% à 111,25 pence, fourchette de 12 mois 108,00 pence-218,00 pence. Les actions ont atteint leur plus bas niveau sur 12 mois vendredi. L'entreprise de produits en PVC pour fenêtres, portes et toitures déclare que les ventes pour les quatre mois se terminant en avril sont en baisse de 2% en glissement annuel "par rapport à une période équivalente très forte". Elle affirme qu'elle a continué à souffrir de l'inflation des coûts, en particulier de l'électricité. "Les prix des résines de PVC ont légèrement baissé cette année, mais restent volatils, et les prix des matières premières pour nos usines de recyclage restent significativement plus élevés que ceux de la période comparative de 2022. Nous avons continué à compenser l'inflation du coût des intrants par des augmentations des prix de vente et des suppléments. Toutefois, la baisse des volumes et des prix de la résine entraîne une concurrence accrue sur les marchés pour nos produits, ce qui se traduit par une pression sur les marges", déclare Eurocell.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.