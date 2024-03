US Solar Fund plc est un fonds d'investissement dans les énergies renouvelables basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux investisseurs des dividendes attractifs et durables ainsi qu'un élément de croissance du capital par le biais de ses investissements dans un portefeuille diversifié de centrales solaires à l'échelle de l'Amérique du Nord et d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans les Amériques. La société acquiert ou construit, possède et exploite des actifs solaires qui devraient avoir une durée de vie d'au moins 30 ans et générer des flux de trésorerie stables et non corrélés en vendant de l'électricité à des acheteurs solvables dans le cadre d'accords d'achat d'électricité à long terme (AAE). La société est gérée par New Energy Solar Manager, qui a engagé un total d'environ 1,3 milliard de dollars américains dans 57 actifs solaires à grande échelle, dont 55 aux États-Unis, pour un total de 1,2 gigawatt (GW). Son portefeuille se compose d'environ 41 projets à travers les États-Unis.