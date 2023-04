US Solar Fund vend sa participation de 50 % dans Mount Signal 2

US Solar Fund PLC - société d'investissement spécialisée dans la détention et l'exploitation d'actifs d'énergie solaire en Amérique du Nord - signe un accord contraignant pour la vente de sa participation de 50 % dans l'actif de 200 mégawatts Mount Signal 2 à MN8 Energy LLC. MN8 est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, anciennement connue sous le nom de Goldman Sachs Renewable Power LLC. L'option donne à MN8 le droit d'acquérir une participation de 50 % dans l'actif Mount Signal 2 pour 52,2 millions USD plus une commission d'option non remboursable de 1 million USD.

La vente de MS2 impliquera un rendement brut d'environ 11 % par an depuis que l'US Solar Fund a annoncé l'accord visant à acquérir jusqu'à 50 % de MS2 auprès de New Energy Solar en décembre 2020.

US Solar Fund s'attend à ce que la transaction soit finalisée au deuxième trimestre 2023.

Cours actuel de l'action : 0,81 USD

Variation sur 12 mois : en baisse de 11

