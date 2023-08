USA Compression Partners, LP est un fournisseur de services de compression de gaz naturel. La société fournit des services de compression à ses clients principalement dans le cadre d'applications d'infrastructure, permettant à la fois le traitement et le transport du gaz naturel par le système de pipelines domestique et la production de pétrole brut par des processus d'ascension artificielle. Elle assure l'ingénierie, la conception, l'exploitation, l'entretien et la réparation de ses unités de compression et maintient les stocks et les équipements de soutien connexes. La société fournit également des services de compression dans les bassins conventionnels matures, y compris des applications de levage de gaz sur des puits de pétrole brut ciblés par des techniques de forage horizontal. Elle dispose de plus de 3 716 854 chevaux-vapeur dans sa flotte. La société fournit des services de compression dans un certain nombre de zones de schistes à travers les États-Unis, notamment les schistes d'Utica, de Marcellus, du bassin permien, du bassin du Delaware, d'Eagle Ford, de Mississippi Lime, de Granite Wash, de Woodford, de Barnett, de Haynesville, de Niobrara et de Fayetteville.