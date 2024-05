USANA Health Sciences, Inc. est une entreprise mondiale de vente directe de produits de santé et de bien-être personnels qui développe et fabrique des produits nutritionnels et de soins personnels à base scientifique. La société exerce ses activités dans un seul secteur : La vente directe. Ses deux régions géographiques sont l'Asie-Pacifique et les Amériques et l'Europe. Les gammes de produits de l'entreprise comprennent les Optimiseurs nutritionnels d'USANA, les Essentiels/Cellules, les aliments, les soins personnels, les soins de la peau et tous les autres produits. Les Optimiseurs nutritionnels d'USANA sont des suppléments conçus pour répondre aux besoins individuels en matière de santé et de nutrition. La gamme de produits Essentials/CellSentials comprend des suppléments de vitamines et de minéraux qui assurent la nutrition de tout le corps. Sa gamme de produits alimentaires comprend des substituts de repas, des barres de collation et d'autres produits connexes. Elle propose également des produits conçus pour les groupes d'âge prénatal, les nourrissons et les jeunes enfants en Chine. Elle distribue ses produits à l'échelle internationale par le biais de la vente directe, qui consiste à commercialiser et à vendre des produits de personne à personne.

Secteur Transformation des aliments