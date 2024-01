USCB Financial Holdings, Inc. est une société holding bancaire pour U.S. Century Bank (la Banque). La Banque est une institution financière non membre, agréée par l'État, qui fournit des services financiers par l'intermédiaire de ses centres bancaires situés dans le sud de la Floride. La Banque exploite environ dix centres bancaires dans le sud de la Floride, offrant une large gamme de produits et de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Ses services bancaires spécialisés comprennent les prêts aux petites entreprises (SBA), les prêts aux yachts, les services aux associations de propriétaires (HOA) et les services bancaires globaux. La banque offre des produits de dépôt traditionnels, y compris des comptes chèques commerciaux et de consommateurs, des comptes de dépôt du marché monétaire, des comptes d'épargne et des certificats de dépôt avec une variété de termes et de taux, ainsi qu'une suite de services de trésorerie, de paiements commerciaux et de gestion de trésorerie. En outre, elle propose des produits de dépôt pour les municipalités et autres entités publiques.

Secteur Banques