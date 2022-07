UserTesting améliore son analyse post-test alimentée par l'apprentissage machine et reconçoit son expérience de plateforme pour une meilleure collaboration des équipes

La société annonce également la disponibilité de la Human Insight Platform de UserTesting en langue française à l'heure où son adoption en Europe continue de croître

UserTesting (NYSE : USER), leader dans le domaine des renseignements humains basés sur la vidéo, a annoncé aujourd’hui les fonctionnalités avancées Instant Insight, alimentées par l’apprentissage machine et destinées à permettre aux entreprises d’accélérer l’analyse de renseignements humains au niveau du test, ainsi que le délai d’obtention de renseignements. Recourant à des modèles exclusifs d’automatisation des données, la Human Insight Platform de UserTestingⓇ est capable de détecter les tendances et les anomalies dans les données clients, et d’isoler automatiquement des renseignements de grande valeur dans les retours d’expérience des clients. Les dernières mises à jour de produit sont conçues pour permettre aux entreprises d’obtenir plus rapidement les points de vue des clients clés, afin que les membres d’équipe puissent comprendre où concentrer leurs efforts en vue d’une plus grande réussite. En plus de l’anglais et de l’allemand, UserTesting est désormais disponible en français, et les clients peuvent effectuer un test en langue française avec un accès à des contributeurs francophones.

Nouvelle fonctionnalités de ce lancement de produit :

Découvrez les tendances et obtenez les points de vue des clients clés plus rapidement, grâce à Instant Insight au niveau du test

Instant Insight de UserTesting, au niveau du test, utilise une automatisation fondée sur les données et des modèles d’apprentissage machine, afin d’accélérer l’analyse post-test en détectant automatiquement les tendances, anomalies et renseignements clés dans les données clients, sur de multiples tâches et sessions. Les clients peuvent identifier rapidement les points-clés importants de leurs tests, tout en allégeant la charge liée aux longues analyses post-test.

Naviguez et collaborez intuitivement grâce à UserTesting

La nouvelle conception de navigation de UserTesting permet aux clients d’accéder plus rapidement aux fonctionnalités clés, grâce à une nouvelle interface utilisateur, à une gestion des dossiers, à des ressources facilement accessibles, ainsi qu’à un commutateur d’espaces de travail. Les mises à jour rendent le processus de gestion des tests et des renseignements plus intuitif et plus accessible, pour une utilisation plus large en équipe, ce qui permet une extensibilité pour les équipes croissantes au sein des organisations. En outre, les départements informatiques peuvent désormais gérer l’accès des équipes de manière plus fluide grâce à une connexion unique en libre-service, ce qui permet davantage de gouvernance pour les déploiements à l’échelle de l’entreprise.

Une expérience de tri des cartes reconçue

UserTesting a amélioré ses capacités de tri des cartes sur sa Human Insight Platform, afin que les utilisateurs puissent visionner les commentaires vidéo en parallèle d’indicateurs de tri des cartes, et obtenir une compréhension complète des modèles mentaux des contributeurs grâce à cette solution harmonisée. Les entreprises peuvent créer une navigation ou des plans de site en fonction des attentes et comportements des clients, et décrire des catégories afin de susciter un meilleur engagement. Ceci permet aux entreprises d’économiser sur les coûts, et de s’adapter aux besoins rapidement changeants des clients, ou aux changements de leurs activités respectives, grâce à des commentaires rapides sur la manière dont leurs propriétés numériques sont organisées et utilisées.

En français … UserTesting

UserTesting est désormais disponible en langue française pour les expériences clients aussi bien que contributeurs. Les entreprises qui cherchent à obtenir des commentaires de la part de consommateurs francophones peuvent désormais le faire grâce à la Human Insight Platform de UserTesting, dans la mesure où les tests peuvent être effectués en français, avec des contributeurs francophones, ce qui permet aux organisations de cibler et d’interagir avec davantage de personnes à travers le monde.

Prise en charge de tests natifs vidéo/audio

Pour les entreprises qui souhaitent tester plus efficacement des contenus médias sensibles, UserTesting permet aux clients de télécharger de manière sécurisée des actifs audio, vidéo et autres actifs médias, directement sur la Human Insight Platform, grâce à sa nouvelle fonctionnalité d’actifs médias natifs. Les entreprises peuvent recueillir facilement les commentaires des contributeurs concernant des actifs non publiés, tels que des fichiers vidéo et audio, avant de les publier auprès du public.

« Il est plus que jamais impératif pour les entreprises de savoir ce que leurs clients ressentent, et pour quelles raisons. UserTesting innove constamment sur sa plateforme pour permettre aux entreprises d’obtenir des renseignements applicables, et ainsi de prendre des décisions d’affaires plus rapides et plus éclairées », a déclaré Kaj van de Loo, directeur de la technologie chez UserTesting. « Fondée sur les données, l’automatisation de UserTesting permet aux clients d’accélérer l’analyse des commentaires vidéo, afin de pouvoir prendre des décisions plus rapidement que jamais. La plateforme permet aux entreprises d’optimiser l’utilisation des renseignements humains, afin de mieux comprendre ce qui fonde le comportement des clients, et s’adapter à n’importe quel changement sur le marché. »

À propos de UserTesting

UserTesting (NYSE : USER) a fondamentalement transformé la manière dont les organisations obtiennent des informations auprès des clients grâce à une technologie de capture rapide permettant de recueillir les opinions et expériences de clients ayant accepté de les partager. La Human Insight Platform de UserTesting exploite notre réseau mondial de personnes du monde réel, et génère des expériences basées sur des vidéos enregistrées, afin que quiconque au sein d’une organisation puisse poser directement des questions, entendre ce que les utilisateurs ont à dire, comprendre ce qu’ils pensent, et saisir ce que signifie réellement être client. À la différence des méthodes d’analyse qui suivent le comportement des utilisateurs pour essayer d’en tirer des conclusions, UserTesting minimise cet exercice de supposition, et donne vie aux données sur l’expérience client grâce à la perception humaine. Selon Forbes, UserTesting compte environ 2 500 clients, parmi lesquels plus de la moitié du Top 100 des marques ayant le plus de valeur dans le monde. UserTesting est basée à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus, consultez www.usertesting.com.

