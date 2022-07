UserTesting et Startup Grind Scotland unissent leurs forces pour discuter de l'importance du leadership empathique

Le leader renommé de la technologie des applications logicielles en tant que service (Software as a service, SaaS) de la Silicon Valley discutera de la valeur de l’empathie pour les chefs d’entreprise avec les membres de la communauté technologique écossaise grandissante à Édimbourg

UserTesting (NYSE : USER), un leader dans le domaine des renseignements humains (« human insight ») basés sur la vidéo, a annoncé aujourd’hui que le PDG de UserTesting, Andy MacMillan, rejoindrait l’organisateur Nick Murray, co-directeur de Startup Grind Scotland et Responsable des partenariats stratégiques de Metanomic, pour une discussion articulée autour de plusieurs thèmes, dont le management empathique, et sur ce qui fait d’Édimbourg un lieu idéal pour l’implantation du siège des entreprises technologiques sur la scène européenne. Cet événement aura lieu le jeudi 4 août au siège européen de UserTesting à Édimbourg.

Les participants pourront également prendre connaissances des enseignements que l’Écosse peut tirer de la façon de penser de la Silicon Valley, de la valeur des avis et commentaires laissés par les clients permettant de prendre de meilleures décisions d’un point de vue commercial en période d'incertitude économique, et des leçons tirées de l’expansion rapide d’une entreprise utilisant la gestion en mode SaaS lors de son introduction en bourse.

Détails de la discussion :

Date : jeudi 4 août 2022

Heure : de 18 h 00 à 21 h 00, BST

Lieu : Siège social de UserTesting EMEA, 2e étage, 7 Exchange Crescent, Édimbourg, EH3 8AN

Coût : 6 GBP pour les membres du public, gratuit pour les membres de l’équipe UserTesting (inscription préalable requise)

Intervenants : Andy MacMillan, PDG de UserTesting Nick Murray, organisateur et co-directeur de Startup Grind Scotland



« Les rassemblements communautaires avec des experts de l’industrie reconnus pour leur expertise à l’échelle mondiale sont essentiels au développement de l’écosystème entrepreneurial écossais », a déclaré Nick Murray, co-directeur de Startup Grind Scotland. « Notre premier entretien avec Andy dans la Silicon Valley en avril avait provoqué un changement majeur dans la façon de penser des 20 fondateurs écossais que nous avions emmenés dans cette Mecque de l’entrepreneuriat. Avec l’annonce ce mois-ci du label écossais « Tech Scaler Hubs » par le gouvernement local, c’est le moment idéal pour se tourner vers l’international pour découvrir les meilleures pratiques et apprendre auprès de ceux qui sont « déjà passés par là ». Cet entretien permettra d’élargir les champs du possible pour les entreprises écossaises, à travers les yeux de quelqu’un qui a rencontré un succès incroyable lorsqu’il a transformé une entreprise en mode SaaS en une entité mondiale. »

« Édimbourg a été le bon choix pour le siège européen de UserTesting, et nous sommes ravis de pouvoir participer à cet événement qui nous donne l’occasion de souligner à quel point l’implantation de nos nouveaux bureaux ici a généré de la valeur ajoutée », a déclaré Andy MacMillan, PDG de UserTesting. « UserTesting est fière de soutenir les entreprises technologiques sur la scène écossaise et édimbourgeoise en plein essor. Il existe de très bonnes opportunités pour les entreprises en Écosse, notamment du fait de son système éducatif local, ses opportunités de partenariat avec les agences gouvernementales locales et talents locaux, exactement que les entreprises de technologie à travers le monde recherchent aujourd’hui. »

À propos de UserTesting

UserTesting (NYSE : USER) a fondamentalement transformé la manière dont les organisations obtiennent des informations auprès des clients grâce à une technologie de capture rapide permettant de recueillir les opinions et expériences de la clientèle ayant accepté de les partager. La « Human Insight Platform » de UserTesting exploite notre réseau mondial de personnes du monde réel, et génère des expériences basées sur des vidéos enregistrées, afin que quiconque au sein d’une organisation puisse poser directement des questions, entendre ce que les utilisateurs ont à dire, comprendre leurs besoins, et saisir ce que cela signifie réellement d’être client. À la différence des méthodes d’analyse qui suivent le comportement des utilisateurs pour essayer d’en tirer des conclusions, UserTesting minimise cet exercice de supposition, et donne vie aux données sur l’expérience client grâce à la perception humaine. Selon Forbes, UserTesting compte environ 2 500 clients, parmi lesquels plus de la moitié du Top 100 des marques les plus réputées du monde. UserTesting est basée à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus, consultez www.usertesting.com.

À propos de Startup Grind Scotland

Startup Grind est la plus grande communauté au monde de startups, de fondateurs, d’innovateurs et de créateurs basés dans plus de 125 pays avec 600 sections à travers le monde. Startup Grind Scotland s’engage à soutenir la communauté entrepreneuriale dynamique d’Écosse, en organisant des discussions informelles (« fireside chats ») et des tables rondes avec certains des chefs d’entreprise les plus influents et les plus passionnants d’Écosse. Parmi les anciens intervenants figurent Mark Logan (premier chef de l’entrepreneuriat en Écosse et ancien directeur de l’exploitation de Skyscanner), Darina Garland (co-fondatrice d’Ooni) et Evelyn McDonald (PDG de Scottish EDGE).

