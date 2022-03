UserTesting lance de nouveaux modèles destinés à évaluer les expériences de shopping social

Les nouvelles capacités permettent aux marques, produits et services d’optimiser en continu leurs expériences de shopping sur les médias sociaux, en comprenant mieux l’évolution des attentes des acheteurs

UserTesting (NYSE : USER), leader dans le domaine des renseignements humains basés sur vidéo, lance aujourd’hui de nouveaux modèles destinés au commerce social dans le cadre de sa Human Insight Platform, et qui permettent aux entreprises d’obtenir des commentaires rapides relatifs à l’adhésion, auprès des acheteurs sur les plateformes de médias sociaux les plus prisées, telles que TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, et WhatsApp, afin qu’elles puissent créer des expériences d’achat plus conviviales et percutantes.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220324005414/fr/

« L’année dernière, le trafic de TikTok a même dépassé le trafic de Google, faisant de la plateforme le site Web le plus fréquenté en 2021 », a déclaré Andy MacMillan, PDG de UserTesting. « Il n’est pas surprenant qu’une récente étude d’Accenture prévoie que le shopping sur les plateformes des médias sociaux atteigne 1 200 milliards USD à l’échelle mondiale, d’ici 2025. Cette évolution confère certes aux distributeurs de nouvelles opportunités pour mieux entrer en contact et servir leur clientèle, mais les grands gagnants seront ceux qui, loin de répondre uniquement aux attentes des clients, sauront surpasser ces dernières, de manière proactive, grâce à la compréhension rapide, intime et précise des acheteurs sur les médias sociaux. »

Les modèles de UserTesting proposent des exemples de questions prédéfinies, que les organisations peuvent utiliser telles quelles, ou personnaliser pour leurs besoins de test spécifiques. Les nouveaux modèles destinés au commerce social, de UserTesting permettent aux organisations de mieux comprendre les besoins de leurs clients lorsqu’ils achètent sur les médias sociaux ; les modèles peuvent également aider les entreprises à optimiser l’expérience client sur tous les canaux de médias sociaux qu’elles utilisent.

Par exemple, les entreprises peuvent obtenir rapidement des commentaires d’utilisateurs, relatifs à la messagerie de commerce social, les contenus ou l’expérience d’achat globale, via des schémas narratifs sur l’expérience client (Customer Experience Narratives, CxN), à savoir, des enregistrements vidéo d’acheteurs réels sur les médias sociaux, et qui ont accepté de partager leur opinion et leur expérience lorsqu’ils exécutent une série préétablie de tâches et d’instructions en ligne. Les CxN offrent aux organisations un aperçu direct sur l’expérience de leurs clients, ce qui leur permet de :

comprendre ce que les publics cibles souhaitent et attendent d’une expérience de commerce social ;

découvrir et entendre les premières impressions d’un public cible, ainsi que leur opinion sur les environnements de shopping social, leurs réactions concernant l’achat via leurs canaux de médias sociaux préférés, et leurs actions lors de la finalisation d’un achat via des canaux de commerce social ; et

résoudre et corriger les points faibles du commerce social, afin de s’assurer que les clients restent satisfaits de leur expérience de shopping sur les médias sociaux.

Ces nouveaux modèles de commerce social viennent s’ajouter aux plus de 100 modèles de test préétablis, qui sont disponibles sur la Human Insight Platform de UserTesting.

À propos de UserTesting

UserTesting (NYSE : USER) transforme profondément la manière dont les organisations sollicitent les points de vue des clients, grâce à des commentaires rapides relatifs à l’adhésion, ainsi qu’à une technologie de capture des expériences. La Human Insight Platform de UserTesting exploite notre réseau mondial de personnes du monde réel, et génère des schémas narratifs sur l’expérience client (CxN, Customer Experience Narratives) basés sur vidéo, afin que quiconque au sein d’une organisation puisse poser directement des questions, entendre ce que les utilisateurs ont à dire, comprendre ce qu’ils pensent, et saisir ce que signifie réellement être client. À la différence des approches qui surveillent le comportement des utilisateurs pour tenter ensuite de déduire ce que signifie ce comportement, UserTesting élimine cet exercice de supposition, et donne vie aux données sur l’expérience client, grâce à des points de vue humains. UserTesting compte plus de 2 100 clients, parmi lesquels plus de la moitié du top 100 des marques les plus valorisées au monde d’après Forbes. Le siège de UserTesting est situé à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site www.usertesting.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220324005414/fr/