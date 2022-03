Vestiaire Collective tire parti de UserTesting pour garder une longueur d'avance sur les tendances de la mode durable en rapide évolution

Le marché de la mode d’occasion recherche des points de vue humains plus approfondis pour maintenir sa position de leader dans l’industrie concurrentielle de revente d’articles de mode

UserTesting (NYSE : USER), un leader dans le domaine des points de vue humains basés sur vidéo, a annoncé aujourd’hui que Vestiaire Collective, la principale plate-forme mondiale de dépôt-vente d’articles de mode de luxe de seconde main recherchés, avait choisi UserTesting pour l’aider à s’adapter plus rapidement à l’évolution rapide des attitudes au sein de la communauté de la mode et aux conditions du marché.

Avec plus de 15 millions de membres dans 80 pays à travers le monde et des bureaux à Paris, Londres, New York, Berlin, Singapour et Hong Kong, Vestiaire Collective a pour vision et mission de transformer l’industrie de la mode pour un avenir plus durable en donnant à sa communauté les moyens d’impulser le changement. Les vendeurs déposent chaque jour plus de 20 000 nouveaux articles sur Vestiaire Collective, où les acheteurs recherchent des articles de mode très convoités et épuisés de grandes marques telles que Givenchy, Gucci, Versace, Louis Vuitton et Burberry.

Grâce à UserTesting, l’équipe de conception de produits de Vestiaire Collective pourra avoir une compréhension plus riche et plus approfondie de ce qui compte le plus pour les amateurs de mode qui souhaitent acheter des articles de luxe à des prix plus bas tout en réduisant leur empreinte carbone.

« UserTesting donne accès à un large panel d’utilisateurs à l’échelle mondiale et à une plate-forme qui facilite la création de tests de recherche sur les utilisateurs et l’analyse des résultats. Cela nous a permis de multiplier la fréquence et la rapidité de nos phases de recherche utilisateur grâce à des tests non modérés, et de développer une meilleure compréhension de tous les acheteurs et vendeurs de mode de seconde main, en particulier ceux qui ne sont pas encore nécessairement des utilisateurs de Vestiaire Collective », a déclaré Paul Ladevèze, vice-président de la conception de produits chez Vestiaire Collective.

« Ce n’est pas facile de rester pertinent dans la revente d’articles de mode de luxe, mais Vestiaire Collective s’est forgée une place de leader sur ce marché, tout en réduisant la surproduction et la surconsommation de mode », a déclaré David Satterwhite, directeur des revenus de UserTesting. « Chez UserTesting, nous sommes fiers d’aider Vestiaire Collective à obtenir efficacement les points de vue approfondis dont l’entreprise a besoin pour rester à l’avant-garde des tendances de la mode durable dans le monde entier. »

À propos de UserTesting

UserTesting (NYSE : USER) transforme profondément la manière dont les organisations sollicitent les points de vue des clients, grâce à des commentaires rapides relatifs à l’adhésion, ainsi qu’à une technologie de capture des expériences. La Human Insight Platform de UserTesting exploite notre réseau mondial de personnes du monde réel, et génère des schémas narratifs sur l’expérience client (CxN, Customer Experience Narratives) basés sur vidéo, afin que quiconque au sein d’une organisation puisse poser directement des questions, entendre ce que les utilisateurs ont à dire, comprendre ce qu’ils pensent, et saisir ce que signifie réellement être client. À la différence des approches qui surveillent le comportement des utilisateurs pour tenter ensuite de déduire ce que signifie ce comportement, UserTesting élimine cet exercice de supposition, et donne vie aux données sur l’expérience client, grâce à des points de vue humains. UserTesting compte plus de 2 300 clients, parmi lesquels plus de la moitié du top 100 des marques les plus valorisées au monde d’après Forbes. Le siège de UserTesting est situé à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site www.usertesting.com.

À propos de Vestiaire Collective

Vestiaire Collective est la première plate-forme mondiale d’articles recherchés de mode de seconde main. Elle se consacre à transformer l’industrie de la mode et bâtir un avenir durable et à promouvoir la mode circulaire en tant qu’alternative à la surconsommation, la surproduction et aux pratiques nuisibles de l’industrie de la mode. Elle offre à sa communauté l’inspiration, les moyens et les fonctionnalités nécessaires pour conduire le changement en achetant et en vendant les pièces uniques de leurs garde-robes respectives. La plate-forme se distingue par sa communauté très engagée et son catalogue proposant plus de 3 millions de pièces rares et recherchées. Lancée à Paris en 2009, Vestiaire Collective est une Certified B Corporation® possédant des bureaux à Paris, New York, Hong Kong et Singapour ainsi qu’un centre technologique à Berlin. Pour en savoir plus, téléchargez l’app, rendez-vous sur www.vestiairecollective.com et suivez-nous @vestiaireco on Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220310005384/fr/