Usha Martin Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la fabrication et à la vente de fils, de câbles métalliques et de produits connexes. La société opère à travers deux segments : Wire & Wire Ropes et Autres. Le segment Wire & Wire Ropes fabrique et vend des fils d'acier, des torons, des câbles métalliques, des cordes et des accessoires connexes, entre autres. Le segment Autres fabrique et vend des câbles de télécommunication remplis de gelée et en fibre optique. Sa gamme de câbles métalliques comprend des câbles pétroliers et offshore, des câbles de grue, des câbles miniers, des câbles de pêche, des câbles d'ascenseur, des câbles aériens, des cordons de convoyeur et des câbles d'ingénierie générale. Ses fils comprennent, entre autres, les fils à ressort, les fils à souder, les fils pour rayons d'automobiles, les fils à brosses, les fils à aiguilles et les fils pour cycles. Elle propose des torons, notamment des torons brillants à faible relaxation (LRPC), des torons à relaxation normale (NRPC) et des torons galvanisés/brillants LRPC revêtus de polymère, entre autres. Ses produits de précontrainte comprennent, entre autres, des ancrages, des gaines et des vérins de traction simples.

Secteur Acier