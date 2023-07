USI Corporation est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est la conception, le développement, la fabrication et la vente de granulés plastiques en polyéthylène. Les principaux produits de la société comprennent le polyéthylène basse densité (LDPE), l'acétate d'éthyle et de vinyle (EVA), le polyéthylène haute densité (HDPE) et le polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE), entre autres. Ces produits sont utilisés dans la fabrication d'articles ménagers en plastique après transformation. La société fabrique également d'autres produits chimiques, qui sont utilisés dans les matériaux électroniques et d'autres produits. La société exerce ses activités à Hong Kong et en Chine continentale, en Inde, au Japon, au Canada, au Brésil, à Singapour, en Afrique du Sud, au Vietnam, en Thaïlande et en Russie, entre autres.

Secteur Produits chimiques de base