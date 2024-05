Usio, Inc. est un processeur de paiement Fintech basé sur le cloud. Elle dessert plusieurs secteurs verticaux grâce à une technologie qui facilite l'acceptation des paiements et le décaissement des fonds dans un écosystème unique et complet. Elle propose l'acceptation des paiements par le biais de multiples méthodes de paiement, y compris la facilitation des paiements, les cartes prépayées et les produits et services de facturation électronique aux entreprises, aux commerçants et aux consommateurs. Grâce à sa plateforme de cartes de débit prépayées, elle offre une variété de produits de cartes prépayées, tels que des programmes de cartes rechargeables, incitatives, promotionnelles et d'entreprise. Elle fournit des services intégrés de traitement des paiements électroniques aux commerçants et aux entreprises, y compris des services de traitement par carte de crédit et de débit et des transferts électroniques de fonds via le réseau ACH. Ses services de traitement par carte permettent aux commerçants de traiter à la fois les transactions traditionnelles par carte présente, tap-and-pay ou swipe, et les transactions sans carte présente. Sa plateforme UsioCard prend en charge Apple Pay, Samsung Pay et Google Pay.