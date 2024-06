Aviakompaniya UTair PAO (Société publique par actions UTair Aviation), est engagée dans le transport de passagers et de fret par avion et hélicoptère. La société opère à travers deux segments : Le transport de passagers et les services d'hélicoptères. Le segment du transport de passagers comprend les vols réguliers et les vols charters, ainsi que le transport de fret. Elle fournit des services de transport d'avions et de fret sur des routes nationales et internationales en utilisant différents types d'avions. Le segment des services d'hélicoptères comprend les travaux d'installation, la surveillance des forêts et les services aérochimiques, les travaux de recherche et de sauvetage ariel, les évacuations médicales urgentes, les travaux audiovisuels aériens, la surveillance des oléoducs et des gazoducs, ainsi que les services de transport de passagers. Elle fournit des services de transport aérien aux missions de maintien de la paix des Nations unies dans diverses régions du monde. La société offre des services d'aviation, tels que des services aéroportuaires, des services de réparation et d'entretien d'avions, et la formation du personnel d'aviation.

Secteur Compagnies aériennes