UTI Group est spécialisé dans les prestations de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - délégation de personnel (95,6%) : mise à disposition des informaticiens dans le cadre de contrats en régie ; - édition de logiciels (3,9%) : logiciels d'infrastructure et progiciels de gestion. En outre, le groupe distribue des logiciels édités par des tiers ; - prestations d'ingénierie et d'intégration de systèmes (0,5%). Le CA par marché se ventile entre banques (29,2%), assurances et retraite (22,9%), industries (13,7%), distribution (11,3%), services numériques (9,5%), télécommunication (7,4%), services (3,2%) et autres (2.8%). 99% du CA est réalisé en France.

Secteur Services et conseils en informatique