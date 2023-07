UTime Limited a annoncé que le 11 juillet 2023, M. David Bolocan a notifié à la société sa démission en tant qu'administrateur de la société, à compter du 11 juillet 2023. Le 11 juillet 2023, M. Mo Zou a notifié à la société sa démission en tant qu'administrateur de la société, à compter du 11 juillet 2023. Le 11 juillet 2023, le conseil d'administration de la société a nommé Mme Na Cai en tant qu'administratrice et présidente du comité d'audit de la société, à compter du 11 juillet 2023.

Mme Cai, âgée de 37 ans, a plus de 10 ans d'expérience en matière de finance et de gestion dans les secteurs de la technologie et des services financiers. Depuis 2015, Mme Cai est directrice de Bluestone Securities (HK) Co. Limited et directrice financière de Bluestone International Holdings (HK) Co. Ltd. Elle a été directrice financière à Shenzhen Qianhai Sanchuan Asset Management Co.

Ltd. entre 2013 et 2015. De 2011 à 2013, Mme Cai a été contrôleur financier de Shenzhen Qingfengyuan Environmental Protection Technology Co. Ltd. Au cours de son mandat, Mme Cai a fait preuve de leadership et d'expérience en matière de gestion financière, d'élaboration de stratégies et d'opérations.

Mme Cai est titulaire d'une licence du Taishan Medical College, aujourd'hui connu sous le nom de Shandong First Medical University. Pour combler la vacance créée par la démission de M. Zou, le 11 juillet 2023, le conseil d'administration a nommé M. Hailin Xie au poste d'administrateur et de président du comité de rémunération de la société, à compter du 11 juillet 2023. M. Xie, âgé de 43 ans, a plus de 20 ans d'expérience en matière de développement commercial et de gestion dans le secteur des soins de santé.

Depuis 2000, M. Xie a créé plusieurs entreprises dans le secteur de la santé qui font de la recherche, développent et fabriquent des compléments alimentaires en Chine. M. Xie est le président du Guangxi Fuxingyi Investment Group et le président du Guangxi God Fly Investment Group. M. Xie a étudié à l'université de Guangxi, où il s'est spécialisé dans le marketing.