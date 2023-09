Utz Brands, Inc. est un fabricant, commercialisateur et distributeur de produits de snacking aux États-Unis. L'entreprise propose des snacks salés, notamment des chips, des bretzels, des snacks au fromage, des snacks végétariens, des peaux de porc, des mélanges pour pubs et fêtes, et d'autres snacks. La société vend également des produits de marques tierces par le biais de son réseau de distribution. Les marques de la société comprennent les marques Power Brands et Foundation Brands. Les marques Power Brands comprennent Utz, ON THE BORDER, Good Health, Boulder Canyon, Zappâs, Hawaiian, Golden Flake pork skins, TGIF, Herdez, et TORTIYAHS ! Les marques de la Fondation comprennent des marques régionales de snacking, telles que Golden Flake (à l'exception des peaux de porc), Timâs Cascade, Snyder of Berlin, Dirty, Kitchen Cooked, Bachman et Jax.Elle exploite quinze installations situées en Pennsylvanie, en Alabama, en Arizona, en Illinois, en Indiana, en Louisiane, au Massachusetts, au Michigan et à Washington. Ses produits sont distribués aux épiceries, aux grandes surfaces, aux clubs, aux commerces de proximité, aux pharmacies et à d'autres détaillants.

Secteur Transformation des aliments