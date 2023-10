UV GERMI

Communiqué de presse

Saint-Viance, le 19 octobre 2023 // 17h40.



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

Confirmation de la rentabilité du modèle

EBE en hausse de 33% et résultat net à +86%

Objectif de croissance annuelle à 2 chiffres réaffirmé

UV GERMI® (FR0011898584 – ALUVI FP), spécialiste de la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV de haute technologie, publie ses résultats semestriels au 30 juin 2023 arrêtés par le Conseil d’administration du 19 octobre 2023.

En M€ S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d’affaires net 4,42 4,04 +0,38 Produits d’exploitation 4,48 4,33 +0,15 Marge brute 2,81 2,65 +0,16 Excédent Brut d’Exploitation 0,63 0,47 +0,16 Amortissements et provisions 0,16 0,16 - Résultat d’exploitation 0,46 0,31 +0,15 Résultat financier 0,02 (0,06) 0,08 Résultat courant avant impôt 0,48 0,26 +0,22 Résultat net 0,57 0,31 +0,26

Développement sur tous les segments du marché de l’eau

Le marché de l’Eau, dont la demande ne cesse de progresser, a permis au chiffre d’affaires de croître de près de 10% au 1er semestre. La prise de conscience brutale de la raréfaction des ressources en eau pousse tous les acteurs, publics ou privés, à rechercher des solutions pour limiter leur consommation et/ou trouver de nouvelles sources d’approvisionnement, par exemple à travers la réutilisation des eaux usées. UV GERMI® adresse les 3 segments de marché : eau potable, eaux industrielles et piscines, avec des solutions adaptées.

UV GERMI® confirme au 1er semestre 2023 la profitabilité de son modèle, fruit des investissements réalisés depuis 3 ans pour industrialiser la production.

Le taux de marge brute reste à un niveau élevé, à 63,6%, équivalent au taux de marge brute de l’exercice 2022. Le léger recul constaté par rapport au S1 2022 (65,6%) s’explique par le fait que la campagne d’achats annuelle a démarré un mois plus tôt que l’an passé, en juin. Cet effet sera donc effacé en année pleine.

Les charges salariales restent maîtrisées (+ 2,4% à 1,39 M€ sur le semestre). Les frais généraux par ailleurs sont en baisse sur le semestre (-10,9% à 1,24 M€), notamment du fait de l’abandon des charges de représentation au Moyen-Orient.

L’EBE s’inscrit donc en forte hausse (+33%) à 0,63 M€.

Les dotations aux amortissements restant stables par rapport au 1er semestre 2022, le résultat d’exploitation s’inscrit à 0,46 M€ contre 0,31 M€ un an plus tôt. Le résultat financier est positif (0,02 M€) grâce aux produits engendrés par la trésorerie, ce qui génère un résultat courant avant impôt de 0,48 M€ (+88%). Après un résultat exceptionnel non significatif et un impôt sur les sociétés de 0,09 M€, le résultat net progresse de 86% à 0,57 M€.

Trésorerie toujours abondante, malgré une progression temporaire du BFR

Le bilan au 30.06.2023 fait ressortir des fonds propres de 9,40 M€ (vs 8,83 M€ au 31.12.22), une trésorerie de 3,56 M€ (4,41 M€ au 31.12) et une dette financière de 0,25 M€ (0,82 M€ au 31.12). Ces évolutions s’expliquent par le remboursement du PGE au cours du semestre et par une hausse temporaire du BFR, liée d’une part à des hausses de stocks consécutives aux campagnes d’achats mentionnées plus haut et à un poste client plus élevé que la normale du fait d’une croissance de l’activité du 1er semestre concentrée sur les mois de mai et juin. Le poste clients a été régularisé depuis.

Perspectives

Les prises de commandes portent pour l’instant sur les segments d’activité traditionnels : l’activation des leviers de croissance aura peu d’impact sur le chiffre d’affaires du 2e semestre. En effet, le marché reste en attente de décrets réellement transformants sur la réutilisation des eaux usées. Les avancées à l’export, par ailleurs, auront plus d’effet sur l’exercice prochain.

Au vu de la robustesse du carnet de commande actuel, UV GERMI® confirme son objectif d’une croissance à deux chiffres sur l’exercice en cours et anticipe la poursuite de la tendance de progression de la rentabilité.

A propos d’UV GERMI® :

UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr

Les actions d’UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME

UV GERMI® est membre de La French Fab

Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP

