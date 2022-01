UV GERMI: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

UV GERMI

Saint-Viance, le 17 janvier 2022 // 18h00. BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société UV GERMI(R) (FR0011898584 - ALUVI FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021 : 12 624 titres

62 086,76 euros en espèce Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de : ACHAT 31 485 titres 268 733,59 euros 353 transactions VENTE 30 706 titres 252 816,21 euros 269 transactions Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 11 845 titres

78 723,94 euros en espèce Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/01/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition : 5 800 titres

151 780,35 euros en espèce TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Prochain rendez-vous financier Chiffre d'affaires 2021 : 20 janvier 2022, après bourse A propos d'UV GERMI(R) : UV GERMI(R) conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. UV GERMI(R) est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Les actions d'UV GERMI(R) sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI(R) est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP Contacts UV GERMI(R) Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr Calyptus Mathieu Calleux Communication financière Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net Annexe : détail des opérations journalières ALUVI FP Achats Vente Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux

en ? Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux

en ? Total 283 54 318 1 043 154,41 310 58 626 1 140 604,53 01/07/21 2 313 2 898,47 1 1 9,35 02/07/21 1 1 9,31 1 1 9,31 05/07/21 1 1 9,41 3 341 3 238,61 06/07/21 1 1 9,40 4 641 6 200,20 07/07/21 1 1 9,60 1 1 9,60 08/07/21 2 261 2 490,09 1 1 9,69 09/07/21 2 17 161,23 2 255 2 468,27 12/07/21 1 1 9,70 2 271 2 628,70 13/07/21 1 1 9,80 1 1 9,80 14/07/21 1 1 9,75 1 1 9,75 15/07/21 1 1 9,79 1 1 9,79 16/07/21 4 560 5 410,42 1 1 9,80 19/07/21 5 971 9 242,89 1 1 9,59 20/07/21 1 1 9,65 2 2 19,33 21/07/21 1 1 9,67 1 1 9,67 22/07/21 7 1 217 11 350,51 1 1 9,67 23/07/21 5 562 5 168,90 2 3 28,32 26/07/21 4 501 4 550,12 2 131 1 220,72 27/07/21 4 406 3 667,28 1 1 9,08 28/07/21 5 611 5 452,00 2 2 18,40 29/07/21 3 281 2 478,42 2 71 643,02 30/07/21 4 371 3 266,00 1 1 9,00 02/08/21 5 501 4 330,26 1 1 8,66 03/08/21 1 1 8,60 3 431 3 779,00 04/08/21 1 1 8,80 3 711 6 318,00 05/08/21 1 1 9,00 1 1 9,00 06/08/21 2 44 390,84 2 456 4 140,40 09/08/21 0 0 0,00 0 0 0,00 10/08/21 2 83 743,04 1 1 9,14 11/08/21 2 131 1 173,90 1 1 9,10 12/08/21 3 225 1 994,49 2 4 36,28 13/08/21 2 101 891,84 1 1 8,84 16/08/21 2 2 17,87 1 1 9,00 17/08/21 1 1 9,02 2 2 18,04 18/08/21 3 271 2 389,00 2 231 2 088,10 19/08/21 1 1 8,79 2 231 2 069,59 20/08/21 1 1 9,08 2 231 2 099,78 23/08/21 2 171 1 532,20 1 1 9,00 24/08/21 3 228 2 020,71 1 1 8,95 25/08/21 1 1 8,83 2 219 1 970,83 26/08/21 1 1 9,01 2 231 2 081,31 27/08/21 1 1 9,10 1 1 9,10 30/08/21 2 181 1 621,90 1 1 9,10 31/08/21 3 281 2 502,99 1 1 9,09 01/09/21 1 1 8,90 2 231 2 076,60 02/09/21 1 1 9,00 6 1 611 15 285,40 03/09/21 1 1 9,80 5 1 281 12 716,80 06/09/21 4 432 4 184,71 1 1 9,70 07/09/21 3 400 3 858,21 1 1 9,82 08/09/21 5 591 5 713,58 1 1 9,78 09/09/21 6 590 5 619,04 1 1 9,78 10/09/21 7 686 6 476,59 1 1 9,53 13/09/21 7 851 7 792,85 2 16 152,80 14/09/21 7 576 5 169,70 1 1 9,10 15/09/21 2 151 1 351,60 1 1 9,10 16/09/21 3 211 1 873,05 1 1 8,95 17/09/21 3 147 1 296,30 1 1 8,82 20/09/21 4 261 2 267,23 1 1 8,73 21/09/21 1 1 8,70 1 1 8,70 22/09/21 1 1 8,60 1 1 8,60 23/09/21 1 1 8,65 1 1 8,65 24/09/21 5 291 2 429,05 2 178 1 536,14 27/09/21 4 241 2 000,34 3 285 2 426,38 28/09/21 3 191 1 569,69 1 1 8,39 29/09/21 1 1 8,39 1 1 8,39 30/09/21 1 1 8,28 1 1 8,28 01/10/21 2 121 997,20 1 1 8,40 04/10/21 3 171 1 405,49 1 1 8,39 05/10/21 5 251 2 034,99 1 1 8,19 06/10/21 2 101 799,06 1 1 8,06 07/10/21 1 1 7,99 1 1 7,99 08/10/21 1 1 7,89 2 281 2 242,29 11/10/21 1 1 7,86 2 2 15,82 12/10/21 2 41 321,60 1 1 8,00 13/10/21 1 1 7,89 2 2 15,82 14/10/21 2 41 319,53 1 1 7,93 15/10/21 4 151 1 142,95 1 1 7,75 18/10/21 6 341 2 469,43 1 1 7,73 19/10/21 4 131 941,90 1 1 7,50 20/10/21 6 281 1 955,99 1 1 7,39 21/10/21 1 1 7,10 2 211 1 508,60 22/10/21 4 121 839,10 1 1 7,20 25/10/21 1 1 7,00 3 222 1 567,92 26/10/21 2 31 216,14 1 1 7,04 27/10/21 1 1 6,95 1 1 6,95 28/10/21 1 1 7,01 1 1 7,01 29/10/21 2 31 212,97 3 775 5 505,15 01/11/21 1 1 7,08 2 201 1 435,08 02/11/21 1 1 7,00 1 1 7,00 03/11/21 2 51 353,44 1 1 6,94 04/11/21 2 51 348,94 1 1 6,94 05/11/21 3 121 816,42 1 1 6,82 08/11/21 5 311 2 004,80 1 1 6,70 09/11/21 4 311 1 965,52 1 1 6,32 10/11/21 4 161 995,12 2 2 12,67 11/11/21 2 41 250,18 6 1 701 10 829,88 12/11/21 5 242 1 550,74 5 1 371 9 389,47 15/11/21 4 301 1 944,82 2 2 13,26 16/11/21 2 71 457,25 1 1 6,45 17/11/21 3 171 1 065,30 2 181 1 169,10 18/11/21 1 1 6,76 6 1 481 10 045,76 19/11/21 1 1 6,96 3 559 3 901,04 22/11/21 1 1 6,83 3 861 6 018,93 23/11/21 2 6 41,30 1 1 7,00 24/11/21 1 1 6,86 2 231 1 605,36 25/11/21 1 1 7,00 8 2 156 15 603,30 26/11/21 3 122 891,82 11 2 541 19 713,81 29/11/21 1 1 9,07 11 1 991 18 453,17 30/11/21 10 2 348 20 463,13 6 715 6 358,05 01/12/21 3 451 3 852,65 5 911 8 335,65 02/12/21 1 1 8,72 10 1 359 12 456,24 03/12/21 9 1 991 17 801,30 6 594 5 585,39 06/12/21 5 1 031 8 942,52 1 1 8,82 07/12/21 5 971 8 032,22 1 1 8,52 08/12/21 5 863 6 751,92 1 1 8,00 09/12/21 1 1 7,96 8 1 791 14 616,66 10/12/21 2 2 16,42 3 501 4 218,21 13/12/21 1 1 8,49 1 1 8,49 14/12/21 2 109 910,19 1 1 8,39 15/12/21 3 400 3 280,69 1 1 8,32 16/12/21 2 151 1 226,27 1 1 8,27 17/12/21 1 1 8,16 8 1 491 12 467,06 20/12/21 1 1 8,90 3 421 3 746,90 21/12/21 5 981 8 252,70 1 1 8,70 22/12/21 3 420 3 415,74 1 1 8,24 23/12/21 2 161 1 315,51 1 1 8,31 24/12/21 2 216 1 745,28 1 1 8,08 27/12/21 5 1 012 8 113,62 1 1 8,10 28/12/21 4 771 6 081,11 1 1 8,01 29/12/21 2 2 15,60 2 8 63,52 30/12/21 4 721 5 585,64 1 1 7,84 31/12/21 6 1 154 8 835,66 1 1 7,89 Fichier PDF dépôt réglementaire



