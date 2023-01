UV GERMI: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

UV GERMI

Saint-Viance, le 06 janvier 2023 // 17h45. BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société UV GERMI® (FR0011898584 – ALUVI FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/12/2022 : 14,708 titres

30,900.26 Euros en espèce Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de : ACHAT 36,333 titres 154,053.41 EUR 340 transactions VENTE 33,964 titres 142,688.11 EUR 240 transactions Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 12,339 titres

45,310.28 Euros en espèce Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/01/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition : 5,800 titres

151,780.35 Euros en espèce TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Prochain rendez-vous financier Chiffre d’affaires 2022 : 19 janvier 2023, après bourse A propos d’UV GERMI® : UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr Les actions d’UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI® est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP Contacts UV GERMI® Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr Calyptus Mathieu Calleux Communication financière Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net Annexe : détail des opérations journalières ALUVI FP Achats Vente Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux

en € Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux

en € Date 340 36,333 154,053.41 240 33,964 142,688.11 01/07/2022 2 351 1,649.71 2 121 580.71 04/07/2022 4 711 3,314.64 2 131 627.49 05/07/2022 2 180 841.50 1 1 4.68 06/07/2022 4 991 4,589.73 1 1 4.68 07/07/2022 3 341 1,562.50 1 1 4.60 08/07/2022 2 156 712.93 1 1 4.58 11/07/2022 1 1 4.57 1 1 4.57 12/07/2022 1 1 4.58 1 1 4.58 13/07/2022 1 1 4.69 2 291 1,364.79 14/07/2022 1 1 4.58 1 1 4.58 15/07/2022 5 812 3,672.09 1 1 4.55 18/07/2022 3 600 2,669.05 0 0 0.00 19/07/2022 2 476 2,090.63 0 0 0.00 20/07/2022 2 78 342.82 1 1 4.40 21/07/2022 3 451 1,969.45 1 1 4.45 22/07/2022 3 421 1,817.52 1 1 4.42 25/07/2022 2 51 215.75 1 1 4.25 26/07/2022 1 1 4.20 4 1,431 6,180.15 27/07/2022 1 1 4.28 5 1,326 5,720.60 28/07/2022 4 741 3,122.78 1 1 4.78 29/07/2022 5 831 3,420.56 1 1 4.16 01/08/2022 4 574 2,352.98 1 1 4.20 02/08/2022 2 106 434.16 1 1 4.18 03/08/2022 2 221 901.68 1 1 4.08 04/08/2022 1 1 4.11 1 1 4.11 05/08/2022 1 1 4.14 1 1 4.14 08/08/2022 2 2 8.11 1 1 4.06 09/08/2022 4 241 975.65 1 1 4.10 10/08/2022 2 141 564.71 1 1 4.01 11/08/2022 3 301 1,426.14 12 4,202 18,603.48 12/08/2022 5 728 3,502.86 5 1,401 6,832.34 15/08/2022 4 731 3,441.05 2 318 1,535.86 16/08/2022 1 1 4.81 5 1,201 5,854.56 17/08/2022 2 197 953.52 6 1,437 7,155.91 18/08/2022 5 1,201 5,797.33 1 1 4.88 19/08/2022 2 180 854.10 1 1 4.75 22/08/2022 3 701 3,313.59 4 1,001 4,888.24 23/08/2022 1 1 4.79 2 421 2,016.59 24/08/2022 3 761 3,561.18 1 1 4.78 25/08/2022 1 1 4.70 1 1 4.70 26/08/2022 6 1,441 6,637.98 2 92 441.58 29/08/2022 5 733 3,446.21 1 1 4.73 30/08/2022 1 1 4.66 1 1 4.66 31/08/2022 1 1 4.66 3 711 3,383.46 01/09/2022 3 611 2,840.86 1 1 4.66 02/09/2022 3 561 2,580.60 2 13 61.48 05/09/2022 1 1 4.73 2 6 28.38 06/09/2022 2 251 1,167.16 1 1 4.66 07/09/2022 5 745 3,429.60 1 1 4.66 08/09/2022 3 385 1,748.40 3 590 2,761.20 09/09/2022 3 471 2,142.77 2 11 51.17 12/09/2022 3 441 1,993.20 1 1 4.60 13/09/2022 1 1 4.51 1 1 4.51 14/09/2022 3 411 1,845.10 1 1 4.50 15/09/2022 1 1 4.48 1 1 4.48 16/09/2022 2 181 798.29 1 1 4.49 19/09/2022 3 371 1,632.12 1 1 4.42 20/09/2022 3 289 1,248.87 1 1 4.39 21/09/2022 3 321 1,380.12 4 1,441 6,414.42 22/09/2022 3 201 857.38 2 10 43.80 23/09/2022 1 1 4.27 1 1 4.27 26/09/2022 5 461 1,882.10 1 1 4.10 27/09/2022 2 8 32.74 1 1 4.18 28/09/2022 3 181 735.79 1 1 4.09 29/09/2022 1 1 4.05 1 1 4.05 30/09/2022 1 1 4.00 1 1 4.00 03/10/2022 7 1,012 3,947.26 1 1 4.05 04/10/2022 1 1 3.80 1 1 3.80 05/10/2022 1 1 4.06 16 5,522 23,336.62 06/10/2022 7 840 3,747.60 6 1,356 6,212.00 07/10/2022 4 902 4,021.92 1 1 4.50 10/10/2022 2 263 1,159.84 1 1 4.42 11/10/2022 3 641 2,820.02 1 1 4.42 12/10/2022 2 54 233.88 2 26 115.14 13/10/2022 2 201 872.43 1 1 4.43 14/10/2022 3 581 2,515.35 1 1 4.35 17/10/2022 4 276 1,183.96 1 1 4.31 18/10/2022 1 1 4.25 1 1 4.25 19/10/2022 1 1 4.32 4 1,271 5,568.62 20/10/2022 1 1 4.43 1 1 4.43 21/10/2022 2 21 91.98 3 507 2,271.74 24/10/2022 1 1 4.49 1 1 4.49 25/10/2022 3 560 2,442.09 1 1 4.44 26/10/2022 4 681 2,950.36 1 1 4.36 27/10/2022 3 457 1,961.19 1 1 4.31 28/10/2022 2 69 296.11 2 3 13.17 31/10/2022 2 31 132.99 1 1 4.29 01/11/2022 1 1 4.37 1 1 4.37 02/11/2022 3 241 1,030.39 1 1 4.39 03/11/2022 3 241 1,023.07 1 1 4.27 04/11/2022 4 311 1,294.23 1 1 4.23 07/11/2022 4 301 1,237.34 2 2 8.48 08/11/2022 2 111 445.18 1 1 4.08 09/11/2022 3 221 874.10 1 1 4.00 10/11/2022 1 1 3.99 2 291 1,161.09 11/11/2022 1 1 3.97 2 101 400.97 14/11/2022 2 111 435.17 1 1 3.97 15/11/2022 1 1 3.91 1 1 3.91 16/11/2022 1 1 3.95 1 1 3.95 17/11/2022 1 1 3.95 1 1 3.95 18/11/2022 5 531 2,016.65 1 1 3.85 21/11/2022 3 211 805.15 1 1 3.85 22/11/2022 2 101 381.79 1 1 3.79 23/11/2022 2 101 381.83 1 1 3.83 24/11/2022 5 344 1,273.63 1 1 3.80 25/11/2022 4 251 925.25 1 1 3.75 28/11/2022 4 251 885.09 1 1 3.59 29/11/2022 3 181 629.94 1 1 3.54 30/11/2022 1 1 3.52 5 1,318 4,724.14 01/12/2022 4 241 852.23 1 1 3.63 02/12/2022 1 1 3.57 2 57 203.49 05/12/2022 1 1 3.58 3 587 2,112.50 06/12/2022 4 321 1,116.32 2 2 7.10 07/12/2022 6 781 2,584.40 1 1 3.50 08/12/2022 4 291 951.69 1 1 3.29 09/12/2022 5 273 865.77 3 409 1,349.13 12/12/2022 5 438 1,326.47 1 1 3.15 13/12/2022 2 111 335.27 4 740 2,312.02 14/12/2022 1 1 3.13 2 89 278.57 15/12/2022 3 521 1,580.72 2 35 109.54 16/12/2022 4 366 1,114.87 4 666 2,092.27 19/12/2022 1 1 3.14 2 16 50.39 20/12/2022 3 221 678.56 2 3 9.48 21/12/2022 1 1 3.13 2 43 134.59 22/12/2022 3 311 950.50 1 1 3.10 23/12/2022 4 481 1,453.92 1 1 3.12 26/12/2022 0 0 0.00 0 0 0.00 27/12/2022 2 171 526.72 2 379 1,182.48 28/12/2022 4 331 1,061.55 5 2,151 6,966.54 29/12/2022 1 1 3.24 3 851 2,785.34 30/12/2022 1 1 3.26 4 1,301 4,386.26 Fichier PDF dépôt réglementaire



