UV GERMI

UV GERMI: Bilan semestriel au 30 juin 2021 du contrat de liquidité



09-Juil-2021 / 08:00 CET/CEST

Communiqué de presse

Saint-Viance, le 9 juillet 2021 à 8h Bilan semestriel au 30 juin 2021 du contrat de liquidité Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société UV GERMI (FR0011898584 - ALUVI FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2021: 11 845 titres

78 723,94 Euros en espèces Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de : S1 2021 ACHAT VENTE Nombre de titres 46 480 40 435 Nombre de transactions 377 338 Montant en capitaux (en EUR) 531 430, 14 459 264 89 Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 5 800 titres

151 780,35 Euros en espèces Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/01/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition : 5 800 titres

151 780.35 Euros en espèces TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). A propos d'UV GERMI(R) : UV GERMI(R) (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Contacts : Relations investisseurs Corinne Chansiaud +33 (0)5 55 88 18 88 contact@uvgermi.fr Communication financière J. Gacoin / V. Boivin +33 (0)1 75 77 54 65 uvgermi@aelium.fr

ANNEXE Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation Achats Vente ALUVI FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 377 46 480 531 430,14 338 40 435 459 264,89 01/01/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 04/01/2021 0 0 0,00 1 116 922,20 05/01/2021 1 1 8,00 1 1 8,00 06/01/2021 4 645 9 455,60 30 2 353 29 885,40 07/01/2021 19 3 123 46 784,10 6 361 5 966,90 08/01/2021 16 2 021 27 262,70 1 1 13,70 11/01/2021 5 479 6 503,90 29 3 028 44 103,10 12/01/2021 6 1 161 16 385,20 1 1 14,20 13/01/2021 1 1 14,20 6 431 6 133,20 14/01/2021 7 681 9 372,00 2 141 2 002,00 15/01/2021 5 661 8 964,70 1 1 13,70 18/01/2021 6 1 021 13 425,40 1 1 13,40 19/01/2021 4 571 7 229,80 5 881 11 694,80 20/01/2021 4 378 4 912,40 1 1 13,10 21/01/2021 1 1 13,20 10 1 801 25 001,20 22/01/2021 6 1 071 14 925,30 1 1 14,30 25/01/2021 3 378 5 424,00 10 1 651 23 951,10 26/01/2021 2 281 3 906,40 3 301 4 334,40 27/01/2021 5 971 13 506,30 1 1 14,30 28/01/2021 4 621 8 323,70 4 358 4 981,40 29/01/2021 4 571 7 601,70 1 1 13,70 01/02/2021 1 1 13,40 2 181 2 443,40 02/02/2021 2 251 3 288,50 2 181 2 443,50 03/02/2021 5 851 11 047,30 1 1 13,30 04/02/2021 2 221 2 873,00 2 191 2 540,00 05/02/2021 2 221 2 895,40 2 201 2 693,40 08/02/2021 4 521 6 857,60 1 1 13,60 09/02/2021 4 501 6 465,00 1 1 13,00 10/02/2021 1 1 12,80 2 221 2 894,80 11/02/2021 2 201 2 553,00 2 171 2 223,00 12/02/2021 3 291 3 666,90 1 1 12,90 15/02/2021 4 471 5 889,80 1 1 12,80 16/02/2021 9 1 221 14 678,50 1 1 12,50 17/02/2021 6 611 6 919,50 1 1 11,50 18/02/2021 5 511 5 525,00 1 1 11,00 19/02/2021 1 1 10,90 2 281 3 062,90 22/02/2021 1 1 10,60 2 271 2 926,60 23/02/2021 5 531 5 506,60 1 1 10,60 24/02/2021 3 201 2 070,30 1 1 10,30 25/02/2021 1 1 10,40 3 567 6 038,60 26/02/2021 4 361 3 682,20 2 271 2 899,20 01/03/2021 1 1 10,30 3 531 5 717,30 02/03/2021 3 371 3 883,60 2 4 43,00 03/03/2021 3 351 3 615,70 3 332 3 568,50 04/03/2021 1 1 10,20 1 1 10,20 05/03/2021 3 351 3 545,10 1 1 10,10 08/03/2021 4 391 3 897,30 2 461 4 748,30 09/03/2021 2 226 2 237,50 2 171 1 727,00 10/03/2021 1 1 9,90 2 171 1 726,90 11/03/2021 1 1 10,00 1 1 10,00 12/03/2021 1 1 10,10 2 171 1 744,10 15/03/2021 2 56 557,25 5 941 9 824,00 16/03/2021 1 1 10,30 10 2 411 26 225,30 17/03/2021 2 381 4 077,50 11 1 955 22 890,30 18/03/2021 9 2 181 22 523,90 1 1 10,90 19/03/2021 9 1 881 17 985,90 1 1 9,90 22/03/2021 3 471 4 561,20 1 1 9,70 23/03/2021 3 441 4 226,65 1 1 9,65 24/03/2021 2 291 2 764,50 1 1 9,50 25/03/2021 4 511 4 806,00 1 1 9,50 26/03/2021 1 1 9,20 1 1 9,20 29/03/2021 1 1 9,40 2 181 1 710,40 30/03/2021 1 1 9,50 2 41 391,50 31/03/2021 3 311 3 093,80 10 2 701 27 371,40 01/04/2021 2 52 507,00 2 151 1 502,25 02/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 05/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 06/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 07/04/2021 1 1 10,10 1 1 10,10 08/04/2021 3 331 3 267,10 1 1 10,10 09/04/2021 3 238 2 327,17 2 401 4 009,92 12/04/2021 3 261 2 531,90 2 3 29,70 13/04/2021 4 470 4 549,50 1 1 9,70 14/04/2021 1 1 9,85 1 1 9,85 15/04/2021 1 1 9,70 1 1 9,70 16/04/2021 1 1 9,80 2 421 4 146,80 19/04/2021 1 1 9,95 2 165 1 641,75 20/04/2021 1 1 9,95 2 401 3 989,95 21/04/2021 3 341 3 331,50 2 391 3 910,00 22/04/2021 1 1 9,97 1 1 9,97 23/04/2021 1 1 9,90 1 1 9,90 26/04/2021 4 555 5 882,14 9 2 261 23 638,64 27/04/2021 6 1 211 12 460,20 3 414 4 283,00 28/04/2021 3 261 2 654,66 2 381 4 000,46 29/04/2021 1 1 10,40 3 366 3 785,80 30/04/2021 8 1 389 13 896,60 1 1 10,30 03/05/2021 2 141 1 396,06 1 1 10,06 04/05/2021 1 1 9,85 1 1 9,85 05/05/2021 4 561 5 411,10 3 673 6 704,34 06/05/2021 3 351 3 342,96 1 1 9,56 07/05/2021 1 1 9,51 2 231 2 208,31 10/05/2021 1 1 9,66 2 6 57,96 11/05/2021 4 611 5 774,35 1 1 9,55 12/05/2021 1 1 9,46 1 1 9,46 13/05/2021 2 163 1 538,74 1 1 9,46 14/05/2021 3 341 3 205,72 2 62 596,34 17/05/2021 2 166 1 553,91 1 1 9,51 18/05/2021 1 1 9,54 2 30 286,20 19/05/2021 2 231 2 148,38 1 1 9,38 20/05/2021 1 1 9,26 1 1 9,26 21/05/2021 1 1 9,29 1 1 9,29 24/05/2021 6 851 7 668,01 1 1 9,21 25/05/2021 3 311 2 674,96 1 1 8,76 26/05/2021 2 201 1 712,53 1 1 8,53 27/05/2021 1 1 8,66 2 2 17,32 28/05/2021 1 1 9,42 11 3 231 30 558,82 31/05/2021 4 601 6 107,70 4 511 5 379,50 01/06/2021 3 641 6 581,54 1 1 10,34 02/06/2021 4 501 5 148,66 1 1 10,46 03/06/2021 2 231 2 356,20 1 1 10,20 04/06/2021 1 1 10,34 2 132 1 364,88 07/06/2021 1 1 10,40 3 861 9 032,80 08/06/2021 1 1 10,10 6 1 211 12 248,70 09/06/2021 1 1 10,14 1 1 10,14 10/06/2021 1 1 10,18 2 93 955,94 11/06/2021 1 1 10,18 1 1 10,18 14/06/2021 1 1 10,18 1 1 10,18 15/06/2021 3 401 3 971,62 1 1 10,02 16/06/2021 4 611 5 929,60 1 1 9,80 17/06/2021 1 1 9,60 1 1 9,60 18/06/2021 2 221 2 103,94 1 1 9,54 21/06/2021 5 746 7 007,16 2 2 19,32 22/06/2021 5 715 6 392,80 1 1 9,12 23/06/2021 3 531 4 641,36 1 1 8,76 24/06/2021 1 1 8,92 15 3 940 37 369,54 25/06/2021 4 891 8 809,34 1 1 9,94 28/06/2021 2 9 88,20 1 1 9,80 29/06/2021 4 726 7 077,92 1 1 9,82 30/06/2021 4 761 7 255,20 1 1 9,60 Fichier PDF dépôt réglementaire



