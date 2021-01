UV GERMI: CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 : + 8 %

UV GERMI

Communiqué de presse Saint-Viance, le 27 janvier 2021 à 18h30 CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 : + 8 % Accélération de la croissance tirée par le marché de la désinfection de l'air et des surfaces Perspectives confirmées En M? 2019 2020 Variation en % Chiffre d'affaires* Dont chiffre d'affaires à l'export 6,17 0,53 6,66 0,57 + 7,9 + 7,5 * Chiffres non audités UV GERMI, spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 6,7 M?, en hausse de 8 % de croissance organique par rapport à l'exercice 2020, dont +12 % au 2nd semestre (à 3,5 M?), permettant de compenser les conséquences de l'arrêt de l'économie au 2ème trimestre. L'export s'élève à 0,6 M?, porté par la prise de conscience de l'urgence sanitaire et la proposition d'UV GERMI d'apporter des solutions performantes pour détruire les virus et les bactéries présentes dans notre environnement. Cette année aura été synonyme d'une accélération globale de la technologie UVC et son importance déterminante pour la désinfection de l'air et des surfaces. Pour UV GERMI, la croissance de 2020 est portée par plusieurs contrats et avancées majeures : la reconnaissance de la technologie au travers notamment de la signature du contrat avec EDF afin d'équiper l'ensemble des centrales nucléaires françaises,

le lancement des deux produits phares contre la COVID-19 : la Baladeuse GERMIBAL2Z60(TM) et le GERMI R75(TM), qui font l'objet de nombreuses ventes et boostent le carnet de commandes de la société,

la fabrication, la livraison et l'installation de solutions de désinfection de l'air afin d'équiper les stations de bus d'une ville d'Arabie Saoudite (2021),

la démocratisation des solutions afin d'apparaître comme l'un des experts de la destruction des virus et de la COVID-19,

l'acquisition de nombreux nouveaux clients dans le cadre de la politique de diversification, et ce en dépit des conditions de prospection commerciale difficiles en raison des mesures sanitaires de rigueur. « Plus que jamais, nos solutions destructrices des virus et bactéries se révèlent être l'allié d'un retour à une vie normale. Les résultats des tests menés par l'un des plus prestigieux laboratoire indépendant français spécialisé dans la lutte contre les maladies infectieuses attestent de l'efficacité de notre technologie, en prouvant la destruction de la COVID-19 à plus de 99,9%. Fort d'un carnet de commandes plus qu'encourageant et d'une équipe dynamique ayant à c?ur de participer activement à notre projet d'entreprise, UV GERMI aura un défi majeur à relever pour 2021 : accompagner le changement d'échelle de l'outil industriel pour répondre à la forte accélération du marché de l'air. » précise André Bordas, PDG. La progression du niveau du carnet de commandes au 31 décembre 2020 confirme le très fort potentiel du groupe sur le marché de l'air et des surfaces, et permet d'anticiper un véritable changement de dimension. Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2020, le 28 avril 2021 A propos d'UV GERMI : UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Contacts : Relations investisseurs Corinne Chansiaud +33 (0)5 55 88 18 88 contact@uvgermi.fr Communication financière J. Gacoin / V. Boivin +33 (0)1 75 77 54 65 uvgermi@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



