UV GERMI

UV GERMI: CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2021



20-Jan-2022 / 17:40 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse

Saint-Viance, le 20 janvier 2022 // 17h40. CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2021 Croissance ralentie sur les activités historiques (Eau)

Dynamique accélérée sur les activités Air et Surface

Maintien de l'objectif 2023 de doublement du chiffre d'affaires UV GERMI(R) (FR0011898584 - ALUVI FP), spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, publie en 2021 un chiffre d'affaires de 6,33 M?, en retrait limité de 5% malgré une activité historique au ralenti du fait des pénuries de main d'?uvre et de matières chez les clients intégrateurs. L'activité reste portée par la forte dynamique des gammes de traitement de l'air et des surfaces, en particulier auprès des entreprises privées, face à un besoin croissant de décontamination de l'air souligné par le contexte de crise sanitaire et amené à perdurer bien au-delà. En M? 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires 6,66 6,33 -5,0% Dont export 0,57 0,94 +65% Croissance de l'activité historique freinée par les délais de construction La croissance de l'activité historique de traitement des eaux (eau potable, eaux industrielles, piscines) est dépendante de l'avancement des chantiers intégrant les équipements d'UV GERMI(R). Dans le contexte de crise sanitaire entraînant une pénurie de main d'?uvre et de matières, les chantiers sont au ralenti, ce qui retarde les installations, alors même qu'UV GERMI(R) est organisé pour livrer et installer ses équipements dans les délais prévus. L'activité de maintenance (« relamping ») des installations existantes reste stable et représente environ un tiers du chiffre d'affaires du Groupe. Forte progression des gammes de traitement de l'air et des surfaces L'activité de traitement de l'air et des surfaces, non dépendante de l'avancée des constructions puisque portant principalement sur des locaux existants, poursuit sa forte progression. Elle représente sur l'année 2021 15% du chiffre d'affaires, en progression de 20% par rapport à l'année 2020. Les ventes sont réalisées essentiellement auprès du secteur privé, les commandes publiques attendues ne s'étant pas encore matérialisées. La croissance de cette activité s'appuie sur de nombreux facteurs favorables, parmi lesquels : Une demande croissante de toutes les organisations, en France et à l'international, pour assurer la sécurité de leurs locaux ;

La qualité et l'efficacité des produits UV GERMI(R), soulignées encore récemment par l'obtention de la certification NF 536 de l'AFNOR ;

La montée en puissance du réseau de distributeurs / installateurs, qui sont à fin décembre plusieurs dizaines sur le territoire français ;

L'anticipation de l'entrée en vigueur prochaine des nouvelles normes réglementaires pour les secteurs privés et publics. Maintien des objectifs 2023 Au vu des commandes enregistrées sur l'activité historique et de l'accélération des ventes sur les activités Air et Surfaces, UV GERMI(R) démarre l'année 2022 avec un carnet de commande de 3,5 M?, plus du double qu'à début 2021. Le Groupe est structuré pour répondre à cette forte demande, avec notamment un outil de production rationnalisé pour une plus grande capacité et un niveau de stock adapté. Dans un contexte de rattrapage sur les activités historiques et d'accélération de la demande pour les solutions de traitement de l'air et des surfaces, avec notamment des commandes publiques qui doivent encore se matérialiser cette année, UV GERMI(R) maintient son objectif de doublement du chiffre d'affaires 2020 à horizon 2023. Prochain rendez-vous financier Résultats annuels 2021 : 26 avril 2022, après bourse A propos d'UV GERMI(R) : UV GERMI(R) conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. UV GERMI(R) est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Les actions d'UV GERMI(R) sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI(R) est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP Contacts UV GERMI(R) Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr Calyptus Mathieu Calleux Communication financière Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Communiqué