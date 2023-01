UV GERMI

UV GERMI : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2022



19-Jan-2023 / 17:40 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse

Saint-Viance, le 19 janvier 2023 // 17h40. CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2022 Croissance de 13% portée par les activités historiques Eau

Objectif 2023 conditionné à la commande publique sur les activités Air

Hausse attendue des résultats 2022 grâce aux gains de productivité UV GERMI® (FR0011898584 – ALUVI FP), spécialiste de la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV de haute technologie, publie un chiffre d’affaires de 7,16 M€ pour l’exercice 2022, soit une progression annuelle de 13,1%. La croissance est portée par le dynamisme des activités Eau sur ses trois segments : eau potable, eaux industrielles et piscines. Les ventes export et l’activité Air et Surfaces sont en revanche en fort recul par rapport à l’exercice précédent. L’activité Eau conserve un fort potentiel de croissance pour 2023, mais l’atteinte de l’objectif de CA à 13 M€, soit un doublement du CA 2020, est conditionné par le déclenchement attendu des commandes publiques sur l’activité Air et Surfaces, qui peuvent, comme en 2022, être à nouveau reportées. Comme annoncé en octobre dernier, UV GERMI® espère reproduire au 2e semestre les bonnes performances financières de la première moitié de l’année, grâce aux gains de productivité apportés par la structuration de l’organisation industrielle. En M€ 2021 2022 Variation Chiffre d’affaires 6,33 7,16 +13,1% Dont export 0,94 0,50 -47% Confirmation de la reprise pour les activités de traitement des eaux La forte croissance des activités de traitements des eaux s‘est poursuivie au 2e semestre : l’activité Eau représente environ 95% du chiffre d’affaires et progresse de plus de 25% sur l’année. L’effet rattrapage du S1 avec la réouverture des chantiers s’est amoindri, mais le secteur conserve une forte dynamique commerciale sur tous les segments de marché (eau potable, eaux industrielles, piscines), liée à une demande structurelle de toutes les parties prenantes pour la préservation des ressources en eau et en énergie. Solutions de traitement de l’air et des surfaces toujours soumises à la commande publique L’activité de traitement de l’air et des surfaces, représente sur l’année environ 5% du chiffre d’affaires, soit un recul marqué de plus de 60%. Les commandes publiques ne se sont pas concrétisées après les élections présidentielles et restent figées à ce stade. Les solutions UV GERMI® conservent néanmoins un fort potentiel de développement, renforcé par la norme NF 536 de l’AFNOR garantissant l’utilisation des appareils dans tous les lieux publics. La croissance 2022 a également été freinée par des ventes export en-dessous des attentes, la réorganisation commerciale lancée fin 2021 mettant plus de temps que prévu à produire ses effets. Rentabilité 2022 en hausse et révision des objectifs 2023 Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels en octobre dernier, les résultats annuels sont attendus en hausse, sous le double effet de la croissance de l’activité et des gains de productivité. Ceux-ci sont les fruits de la structuration de l’organisation industrielle qui a notamment porté sur l’embauche d’un ingénieur méthode début 2021, la mise en place d’un ERP, l’automatisation de la gestion des magasins de pièces (1 800 références), l’optimisation des temps de fabrication. L’impact de ces mesures sur la rentabilité sera détaillé lors de la publication des résultats annuels en avril. Soutenu par cette organisation industrielle réactive et des marchés porteurs, UV GERMI® prévoit en 2023 la poursuite d’une croissance très dynamique. Toutefois, l’objectif de 13 M€ de chiffre d’affaires (doublement du CA 2020) ne pourra être atteint qu’avec le déclenchement des commandes publiques sur le segment Air et Surfaces, sur lequel la société a toujours peu de visibilité à ce stade. Prochains rendez-vous financiers Résultats annuels 2022 : 27 avril 2023, après bourse Chiffre d’affaires du 1er semestre : 27 juillet 2023, après bourse Résultats semestriels 2023 : 19 octobre 2023, après bourse A propos d’UV GERMI® : UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr Les actions d’UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI® est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP Contacts UV GERMI® Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr Calyptus Mathieu Calleux Communication financière Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Communiqué