UV GERMI: CHIFFRE D’AFFAIRES S1 EN HAUSSE DE +20%

Saint-Viance, le 27 juillet 2022 // 17h40. CHIFFRE D’AFFAIRES S1 EN HAUSSE DE +20% Vive reprise sur les activités historiques (Eau)

Activités Air et Surface ralenties par le contexte électoral

Maintien de l’objectif 2023 de doublement du chiffre d’affaires UV GERMI® (FR0011898584 – ALUVI FP), spécialiste de la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV de haute technologie, publie un chiffre d’affaires pour le 1er semestre de 2022 de 4,04 M€, en hausse de 20% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Cette vive croissance est tirée par la forte demande sur le marché du traitement des eaux, dans ses différents segments. Les activités de traitement de l’air et des surfaces, en grande partie dépendantes des commandes publiques, sont en retrait sur un semestre marqué par le contexte électoral. En M€ S1 2021 S1 2022 Variation Chiffre d’affaires 3,36 4,04 +20% Dont export 0,73 0,35 -52% Forte reprise des activités de traitement des eaux La croissance du semestre est tirée par les activités de traitements des eaux, en hausse de près de 50%, qui bénéficient de facteurs à la fois conjoncturels et structurels, à savoir : la reprise des chantiers de constructions dans un contexte sanitaire plus favorable qui a permis à UV GERMI ® de rattraper les commandes accumulées en 2021 ;

le rebond des prestations de SAV, pour des installations qui avaient été laissées pendant plusieurs trimestres en carence d’entretien ;

une demande en forte hausse sur tous les segments de marché (eau potable, eaux industrielles, piscines) de la part d’industriels et de collectivités en recherche de solutions pérennes pour mieux préserver leurs ressources en eau . Solutions de traitement de l’air et des surfaces en attente de reprise de la commande publique L’activité de traitement de l’air et des surfaces, représente sur le semestre 6% du chiffre d’affaires, à comparer à 15% sur l’année 2021. Les commandes publiques attendues restent soumises à l’agenda des décideurs politiques et ont de fait été figées jusqu’à présent dans le contexte électoral de l’année 2022. Les solutions UV GERMI® conservent un fort potentiel de développement. Elles sont parmi les seules à répondre au besoin croissant d’assainissement de l’air des espaces intérieurs avec des produits dont l’efficacité et l’innocuité ont été attestées et validées par l’obtention de la norme NF 536 de l’AFNOR. Cette norme garantit l’utilisation des appareils dans tous les lieux publics, notamment les écoles. A l’export, l’activité du 1er semestre est marquée par la réorganisation intervenue fin 2021 en zone Moyen-Orient avec la fermeture de la filiale de Dubai. Les ventes export devraient repartir à compter du 2e semestre. UV GERMI® conserve à fin juin 2022 un fort carnet de commandes et une activité commerciale tirée par un intérêt croissant pour des solutions de traitement des eaux à faible empreinte carbone et non polluantes. Dans un contexte international de tensions sur les approvisionnements, la société maintient un niveau de stock élevé pour parvenir à livrer dans les délais. Avec une accélération des activités historiques de traitement de l’eau et un potentiel intact pour les solutions de traitement de l’air et des surfaces, UV GERMI® maintient son objectif de doublement du chiffre d’affaires 2020 à horizon 2023. Prochain rendez-vous financier Résultats semestriels 2022 : 20 octobre 2022, après bourse A propos d’UV GERMI® : UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr Les actions d’UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI® est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP Contacts UV GERMI® Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr Calyptus Mathieu Calleux / Maisie Mouret Communication financière Tel. +33(1) 53 65 68 68 - uvgermi@calyptus.net Fichier PDF dépôt réglementaire



