UV GERMI : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022

Saint-Viance, le 31 octobre 2022 // 17h40. MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022 UV GERMI® (FR0011898584 – ALUVI FP), spécialiste de la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV de haute technologie, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ce jour, 31 octobre 2022, son Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2022. Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté sur le site internet de la société. Prochain rendez-vous financier Chiffre d’affaires 2022 : 19 janvier 2023, après bourse A propos d’UV GERMI® : UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr Les actions d’UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI® est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP Contacts UV GERMI® Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr Calyptus Mathieu Calleux Communication financière Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net Fichier PDF dépôt réglementaire



