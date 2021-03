UV GERMI

UV GERMI(R) contribue à la tenue du festival du Printemps pour rire



16-Mars-2021 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse Saint-Viance, le 16 mars 2021 à 18h UV GERMI(R) contribue à la tenue du festival du Printemps pour rire UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces, poursuit sa lutte active contre les virus, bactéries et odeurs, en permettant la tenue du spectacle « la Nuit par en live » dans le cadre du festival Printemps pour rire. Samedi 13 mars 2021, se déroulait dans la salle de concert du Bikini, à Ramonville, près de Toulouse, un spectacle retransmis en streaming, mais pas seulement. En effet, 80 professionnels de la culture ont pu grâce à la technologie UV GERMI, et après avoir effectué un test COVID, se réunir en toute sécurité dans cette salle, dans le strict respect du protocole sanitaire. A cette occasion, trois équipements ont été déployés pour détruire les éventuelles particules de coronavirus, mais aussi les bactéries et polluants organiques présents dans l'air : le GERMI RCLEAN (R) , capable d'assainir 1 000 m 3 d'air/h, a été installé dans la salle de catering du Bikini ;

le GERMI R75 (R) , plus petit, capable de traiter 100m 3 d'air/h, était dans les coulisses, où se croisent les humoristes et les techniciens ;

la BALADEUSE UV GERMI BAL 2Z60 (R) , pour nettoyer toutes les surfaces des loges, de la scène, et de la salle de spectacle. " Véritable acteur de la lutte contre la COVID-19, UV GERMI participe donc naturellement à un retour à la vie normale, en offrant des solutions efficaces, capables, dans le respect ferme des gestes barrières, d'accueillir du public lors de diverses manifestations en lieux clos. Depuis que la société a été retenue pour participer à la purification de l'air des avions via le projet Liebherr Aerospace, nous n'avons eu de cesse de développer des solutions qui garantissent l'activité de nos clients dans les meilleures conditions sanitaires, tout en assurant une économie d'énergie considérable et une réduction drastique du recours à des agents chimiques. Nous espérons que nos solutions permettront la réouverture prochaine de bien des salles, dont les espaces culturels." précise André Bordas, Président directeur général d'UV GERMI. Découvrez ici, le reportage du journal de France 3 Occitanie consacré à cet évènement A propos d'UV GERMI : UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Contacts : Relations investisseurs Corinne Chansiaud +33 (0)5 55 88 18 88 contact@uvgermi.fr

