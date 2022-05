UV GERMI

Saint-Viance, le 18 mai 2022 // 17h40. UV GERMI va équiper quinze bassins pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Un projet emblématique confirmant le leadership d?UV GERMI pour le traitement des eaux de piscine UV GERMI® (FR0011898584 ? ALUVI FP), spécialiste de la dépollution de l?eau, de l?air et des surfaces par UV de haute technologie, a obtenu les commandes pour quinze déchloraminateurs UVDECHLO destinés à équiper les bassins du Centre Aquatique Olympique et ceux de plusieurs centres d?entraînement et de préparation, à l?occasion des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Les projets concernés sont ceux du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis et des centres de préparation et d?entraînement de Taverny et de Vichy. D?autres sites pourraient s?ajouter à ces premières commandes. Construits pour accueillir les épreuves aquatiques de natation artistique, waterpolo et plongeon de 2024, ces nouveaux bassins sont conçus pour fonctionner de façon pérenne. Au-delà des Jeux Olympiques, ils pourront accueillir?les plus grandes compétitions nationales et internationales, notamment grâce à un équipement de pointe en matière de déchloramination. Les déchloraminateurs UVDECHLO d?UVGERMI génèrent des économies sur les apports d?eaux neuves tout en préservant la santé des Baigneurs, utilisateurs et agents pour qui la surexposition à la chloramine peut constituer un risque grave pour la santé. UVGERMI, confirme à travers ces contrats sa position de leadership dans le traitement des eaux de piscine avec sa technologie UV basse pression qui a fait ses preuves sur plus de 2600 bassins collectifs en France depuis 2001. Prochain rendez-vous financier Chiffre d?affaires 1er semestre 2022 : 27 juillet 2022, après bourse A propos d?UV GERMI® : UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l?eau, de l?air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs. Pour plus d?informations : www.uvgermi.fr Les actions d?UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI® est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP Contacts UV GERMI® Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr Calyptus Mathieu Calleux Communication financière Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net Fichier PDF dépôt réglementaire



