Communiqué de presse

Saint-Viance, le 12 juin 2024 // 17h40.

UVGERMI : ASSEMBLÉE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2024

Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce)

Les actionnaires d'UV GERMI® (FR0011898584 - ALUVI FP) sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le vendredi 28 juin 2024 à 14 heures au siège social de la société situé ZAC de la Nau, 19240 SAINT - VIANCE.

L'avis préalable de réunion et l'avis de convocation de l'Assemblée Générale Mixte comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ont été publiés au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) respectivement le 22 mai et le 12 juin 2024.

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables et sont publiés sur le site Internet de la Société à la page : https://www.uvgermi.fr/investisseurs.

Prochains rendez-vous financiers

Chiffre d'affaires 1er semestre 2024 : 25 juillet 2024, après bourse.

A propos d'UV GERMI® :

UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs.

Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr

Les actions d'UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME

UV GERMI® est membre de La French Fab

Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP