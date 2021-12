UV GERMI

16-Déc-2021 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse // le 16 décembre 2021 // 18h00. UVGERMI(R) obtient la certification NF 536 qui confirme l'efficacité et l'innocuité de ses solutions UVGERMI(R) est fier d'annoncer l'obtention de la certification NF 536 pour ses appareils d'épuration de l'air GERMI R75(R) Filter + et GERMI RClean(R). Nos 2 modèles d'appareils ont été certifiés dans le cadre du programme de la marque NF 536 « Epurateurs d'air » de l'AFNOR, géré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS. Cette certification vient confirmer l'efficacité d'épuration de notre technologie sur les particules, les gaz COV (Composés Organiques Volatiles), les micro-organismes et les allergènes*. L'offre UVGERMI(R) est celle qui propose les appareils les plus efficaces pour l'abattement des micro-organismes, avec un débit d'air épuré plus de 3 fois supérieur (890 m3/h) aux autres produits certifiés de ce programme. A propos d'UVGERMI(R) : UV GERMI(R) (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : http://www.uvgermi.fr Contacts : Relations investisseurs Corinne CHANSIAUD Tél : +33 (0)5.55.88.18.88

