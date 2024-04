UV GERMI

UVGERMI accueille Aurélien Palosse au poste de Directeur Commercial



11-Avr-2024 / 17:41 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiquédepresse

Saint-Viance, le11 avril 2024//17h40. UVGERMI accueille Aurélien Palosse

au poste de Directeur Commercial

UV GERMI® (FR0011898584 – ALUVI FP), spécialiste de la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV de haute technologie, annonce la nomination d’Aurélien Palosse au poste nouvellement créé de Directeur Commercial. Au sein du comité de direction d’UV GERMI®, dont il est désormais membre, et accompagné de l’équipe commerciale, Aurélien Palosse a pour mission de conduire et de coordonner la stratégie commerciale auprès des entreprises publiques et privées, en France et à l’export, dans le cadre du plan de développement ambitieux de la société. Après un début de carrière en tant qu’opérateur des forces spéciales de l’armée française, Aurélien a exercé durant 15 ans des fonctions de direction commerciale et marketing dans différents secteurs (Médical, BTP, Publicité, Marketing digital) en France et à l’étranger. Son expérience apporte une nouvelle dimension, un nouveau regard, sur l’activité et la stratégie d’UV GERMI®. Il déclare : « Je suis très heureux de rejoindre UV GERMI® qui possède une culture et une expertise reconnues sur le marchédes équipements basés sur la technologie ultraviolets. UV GERMI® possède une position unique pour relever les défis de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces pour ses clients. Je suis particulièrement fier d’accompagner la société pour atteindre ses objectifs ambitieux, tant en France qu’à l’international. » Prochains rendez-vous financiers Résultats annuels 2023 : 25 avril 2024, après bourse Assemblée générale 28 juin 2024 A propos d’UV GERMI®: UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr Les actions d’UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI® est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP Contacts UV GERMI® Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr Calyptus Mathieu Calleux / Nicolas Hélin Communication financière Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 240411_UVGermi_Nomination