UWM Holdings Corporation (UWM), par le biais de ses filiales, est engagée dans la vente et la gestion de prêts hypothécaires résidentiels aux États-Unis. La société est un créancier de gros qui souscrit et fournit des documents de clôture pour les prêts hypothécaires résidentiels créés par des courtiers en prêts hypothécaires indépendants, des correspondants, des petites banques et des coopératives de crédit locales qui fournissent un soutien en matière de prêts. La société propose à ses courtiers partenaires un accès direct à un responsable de compte interne dédié ainsi qu'à leurs équipes de souscripteurs et de liquidateurs. Elle fournit également une formation, une technologie, un soutien marketing et plus encore pour aider ses partenaires entrepreneurs. La société s'associe à des courtiers en prêts hypothécaires, des correspondants et des institutions financières.