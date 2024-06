Le prix de l'or est resté stable vendredi, mais il est en passe de réaliser sa deuxième hausse hebdomadaire consécutive, la faiblesse des données économiques américaines ayant renforcé les attentes d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a peu changé à 2 358,31 $ l'once, à 0139 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 372,90 dollars. Les prix ont atteint un sommet de deux semaines jeudi, son plus haut niveau depuis le 7 juin.

* Le lingot a gagné 1,2% jusqu'à présent pour la semaine.

* Les données de la semaine dernière ont montré une modération du marché du travail et des pressions sur les prix, qui a été suivie par des données de ventes au détail faibles mardi, suggérant que l'activité économique est restée terne au deuxième trimestre.

* Les premières demandes d'allocations de chômage aux États-Unis ont diminué modérément la semaine dernière, tandis que la construction de nouveaux logements a chuté au niveau le plus bas depuis près de quatre ans en mai, suggérant que l'activité économique est restée modérée au deuxième trimestre.

* Les investisseurs se concentrent maintenant sur les indices flash des directeurs d'achat prévus à 0145 GMT, qui pourraient offrir plus de clarté sur la force de l'économie.

* Les traders évaluent actuellement à 64% la probabilité d'une réduction des taux de la Fed en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Uzhuralzoloto, le quatrième producteur d'or russe, organisera une offre publique secondaire à la Bourse de Moscou en juin, a déclaré la société.

* L'argent au comptant a baissé de 0,5 % à 30,56 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,3 % à 981,00 dollars et le palladium a gagné 0,3 % à 926,00 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0145 US S&P flash U.S. services PMI June 0145 US S&P Global MFG PMI Flash June 0200 US Existing Home Sales May (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Janane Venkatraman )