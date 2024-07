V.F. Corporation est une société de vêtements, de chaussures et d'accessoires. La société possède un portefeuille de marques dans les catégories des vêtements d'extérieur, des chaussures, des vêtements, des sacs à dos, des bagages et des accessoires. Ses marques comprennent The North Face, Vans, Supreme, Kipling, Napapijri, Eastpak, JanSport, Smartwool, Altra, Icebreaker, Timberland et Dickies. La société opère à travers trois segments : Outdoor, Active et Work. Les produits proposés par le segment Outdoor comprennent des vêtements, des chaussures et des équipements performants et de plein air. Le segment "Active" propose des vêtements, des chaussures, des sacs à dos, des bagages et des accessoires pour les activités physiques. Le segment Work se compose de marques de style de vie inspirées du monde du travail et propose des vêtements, des chaussures et des accessoires. L'activité de vente directe au consommateur de la société comprend les magasins de détail exploités par VF, les sites de commerce électronique de la marque, les points de vente en concession et d'autres plates-formes numériques.

Secteur Habillement et accessoires